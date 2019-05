Esconden a un candidato en La Laguna

Nunca he escrito un libro, pero no sería mala idea hacerlo y meter como protagonistas a la oposición lagunera. En plan la que se avecina. Que por cierto, cuando le echan en cara a CC que lleva gobernando treinta años, son los mismos que andan ellos dándose leña a sí mismos y no consiguiendo nada. De cara a las elecciones al ayuntamiento, el nuevo cabeza de cartel será un tal Yeray Gutiérrez: un jovencito perfilado con aires de frescura y una mata de pelo que ya lo quisiera yo para mí. Todos los periodistas tenemos nuestras fuentes, unos más y otros menos, pero les aseguro que hay una orden para que el tal Yeray no se pasee mucho por los medios de comunicación, y no hable. El otro día se despachó a la ligera, diciendo que los estatutos de su partido le impedían pactar con imputados. Y digo yo: ¿pero muchachito, tú sabes cuántos candidatos tienes imputados en las listas del PSOE que se presentan a las elecciones locales?

Amén de desinformado, si todo va a ir en la misma onda, apaga y vámonos. Los socialistas laguneros, es decir los radicales, siempre más pulcros que una patena, atacan sin faldas y a lo loco. O con faldas, eso me da igual, pero sí a lo loco. Y mientras juguetean, el tal Yeray Gutiérrez soltando necedades de este calibre que atestiguan que no sabe ni cómo está su partido, con lo cual de La Laguna, válgame Dios. Y es por ello por lo que lo quieren esconder. Yo estoy harto de la renovación por la renovación, poniendo de cabezas de lista a quienes parecen mindundis por lo que sueltan por esas bocazas. No pactan con investigados, y en sus listas yo ya cuento tres. Pero esto es lo que tiene un candidato de 33 años, que se suelen creer que la política comienza cuando ellos se incorporan. Yo le deseo mucha suerte y le recomiendo que llene la cabeza de cosas para no cometer errores de bulto. Y es que lo de La Laguna, estas elecciones va a estar divertidísimo. Yo creo que se presentan unos dos millones de partidos. Ay mi cabeza.

@JC_Alberto