Papel mojado

Nos costó sangre, sudor y lágrimas que el dinero que viene a través de la Ley de Régimen Económico y Fiscal (Ley de REF) no compute como financiación ordinaria de Canarias. Porque se trata de un dinero que nos nivela con la vida peninsular, compensando los costos de la insularidad y la lejanía. Pero Madrid maneja impúdicamente esos fondos -que subvencionan el transporte o la producción de energía eléctrica- como si fueran transferencias de riqueza a las Islas. Y no pasa nada. Y no solo es así sino que este Gobierno canario presentó como un logro histórico que el REF y el Estatuto blindaban ya para siempre las especificidades de estas Islas. Y a la primera ocasión, ambas leyes han sido incumplidas por el Estado con olímpico desprecio. ¿Alguien va a explicarnos alguna vez de qué vale tener leyes que amparan el hecho insular si no valen ni el papel en el que están escritas?