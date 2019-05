Jornada de un candidato

8:15. Entrevista en Radio Acertijo. Vida íntima. Cuestionario sobre gustos culinarios, preferencias literarias, series de televisión preferidas, opiniones sobre la situación en Venezuela, Ucrania y el control de armas en Estados Unidos, hábitos de limpieza, antecedentes sanitario-infecciosos en la familia, lugares de vacaciones, colonoscopias, su primer recuerdo de una liendre. Desayuno con Diegoberto y la directiva de la AMMJN (Asociación de Mariachis a Muerte con Jorge Negrete).

10:05. Visita al Mercado de Nuestro Señor de los Dolores Reumáticos. Recorrido por todos los puestos de venta. Foto junto a las berenjenas. Recorrido por las carnicerías. Eludir foto. Recorrido por la pescadería. Foto con sama roquera pescada por Filiberto en El Hierro, expresión de susto divertido. Breve encuentro con los periodistas. Denuncia al Gobierno por el estado de las samas en las aguas archipiélagicas, menos gordas y fibrosas que nunca. "La despreocupación del Gobierno en este aspecto es escandalosa porque pasa algo y nos lo quieren ocultar a cien metros de profundidad". Foto comprando flores a la madre. Aplausos a todos los tenderos que aceptan el homenaje bailando claqué con música de sorondongo. Cafelito con Roberto. Firma de fotos dedicadas acompañando a la Asociación de la Tercera Edad Hermosa Crisálida.

12:30. Entrevista en Radio Medio Minuto dedicada a lo mal que lo hace la oposición pese a las facilidades que les da el Gobierno. "Tenemos que ocuparnos incluso de ponernos a parir de vez en cuando porque, si no, no lo hace nadie, ese es el nivel". Aperitivo con Heriberto en compañía del presidente, el secretario y el tesorero de la Federación de Murgas Payasos Quejicosos.

13:15. Entrevista en Antena Pues. El candidato explica que el Gobierno "no puede seguir ocultándose detrás del Ejecutivo" y que ya está bien de que el Ejecutivo "utilice al Gobierno como un burdo parapeto". "Que bajen a la calle y escuchen a la gente, y se queden ahí abajo, para siempre, escuchando en alguna maldita esquina, que yo llevo oyendo esas cosas raras diez años y no lo soporto más". Almuerzo con Mamerto y la Asociación de Ciclistas y Monopatinetistas Veteranos de Las Alcaravaneras. Al término del almuerzo, chupito con Gundelberto.

14:45. Reunión de estrategia. Se revisan todos los discursos pronunciados la semana pasada y se les reduce una media de 500 palabras. El candidato se prepara para los debates cantando en el karaoke Como una ola y Mami que será lo que tiene el negro. Cafelito con Norberto, director de Estrategia y cuñado en general.

16:45. Visita al Museo Municipal de Artes Gráficas. El candidato recorrerá las salas del centro hasta descubrir que ahí no hay nadie.

18:30. Asistencia a la fabricación de la Mayor Tortilla de la Macaronesia por la Asociación de Mayores Señor Llévanos Pronto. Foto con Gilberto y el secretario general local del partido.

21:30. Debate en TV Pus. Mensaje básico: "Si me votas no te arrepentirás enseguida". Denuncia de las élites empresariales "en cuyas piscinas no hay ni una gota de solidaridad". Fiesta Fin de campaña animada por Lamberto, Edelberto y Humberto abierta a afiliados y simpatizantes con derecho a tocar ligeramente al líder.