Me quedé de piedra: excursión para llevar a turistas al Teide a 140 euros por persona. Incluía guagua, visita a Icod y medio pollo con papas. Sí, 120 euros limpios y nosotros ponemos el Teide gratis. Los touroperadores se frotan las manos. Los tinerfeños pagamos de nuestros bolsillos dos millones de euros al año para mantener el Parque Nacional, patrimonio de la humanidad, y empresas, muchas de ellas extranjeras, tienen un magnífico negocio montado a nuestra costa.

Si usted va a Barcelona se habrá dado cuenta que paga 1,20 euros por noche. Solo por dormir. En otros países se cobra una tasa turística. He escuchado a empresarios de aquí decir que cobrar una tasa a los turistas los espantaría. Eso es una majadería. Ningún turista va a dejar de venir aquí por cobrarle un euro por la semana que disfruta en Canarias. Con más de 15 millones de turistas, echen las cuentas, ¿saben lo que podríamos hacer con 15 millones de euros al año?

¿Y creen que van a dejar de venir aquí por un euro? A un destino magnífico, con sol, playa, seguridad, hospitales magníficos, paisajes incomparables, campos de golf, centros de convenciones inigualables, donde pueden pasear tranquilos por las calles, ¿por un euro? No. Alguien se está equivocando con el mensaje. Cuidamos muy bien a nuestros turistas, están contentos. Me consta. Dejar un euro en la hucha no les importaría.