El secreto tiene precio

Su adolescencia fue una fiesta, bueno, su juventud y sus años adultos. No había sarao en el que no apareciera como la estrella de barrio que era. Los que observaban sus idas y venidas, sus correrías y sus amistades le pronosticaban un mal final. Siempre dijo que no era una mujer que era un hombre, pero nadie la creyó, no le hacían caso. Se metió en la droga con disciplina y cuando estaba colgada se atrevía a confesar la ilusión de su vida. Cambiar de sexo; una intervención costosa y arriesgada. Para entrar en un quirófano y someterse a una intervención de ese calibre había que tener coraje y dinero y ella dinero tenía poco, coraje mucho. Un día, cuando estaba reuniendo para la operación, apareció en su vida un alemán que se enamoró de aquella mujer sin saber que de mujer tenía nada. Dos años de relación le bastaron para engatusarle y conseguir que la llevara a Suecia, a la consulta de un cirujano que corregía errores de la naturaleza. No era fea pero los años y la mala vida pasaron factura. Le explicaron los riesgos que corría pero le importó poco. Luego fue sometida a complicados tratamientos y con treinta y ocho años le implantaron un pene. De los antebrazos le extrajeron masa para moldear algo parecido a un órgano sexual masculino. A veces decía que la operación se hizo en Hamburgo, otras en Suecia. Poco a poco contó lo que vivió y dónde. Verbalizaba más de lo aconsejable.

Ronda los 65 años y su secreto mejor guardado no lo conoce ni su familia. Una de las tantas veces que hablamos dijo orgulloso "He sido la primera mujer de España que cambió de sexo". Su relato es una confusión y ahora mismo está buscando documentación médica que acredite su caso; hay una cadena dispuesta a novelar su experiencia y convertirla en estrella mediática, le dicen.

Poderoso caballero don dinero.