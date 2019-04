Contra todo pronóstico, Pedro Sánchez se convierte en un fenómeno a estudiar en cualquier manual de politología. El pasado domingo, encabezados por él, los socialistas se alzan con una mayoría inesperada fruto de la hecatombe de la derecha española. Contra todo pronóstico, porque no venían de ganar elecciones y están acusados de intentar llegar a toda costa al poder pactando con los que querían romper España (en Cataluña) y con el beneplácito de los pistoleros independentistas de ETA. Pedro Sánchez reafirma su liderazgo absolutamente inesperado, desde que contra todos los históricos de su partido dejó su escaño y se fue puerta a puerta a lograr la Secretaría General de su partido. Y contra todo pronóstico la logró.

Tras 10 meses de incertidumbres y aguantando todo tipo de chaparrones, contra todo pronóstico, será el próximo presidente del Gobierno, con la comodidad de poder elegir si pacta con la comandita que lo sostenía hasta ahora o con Ciudadanos, que sería, para muchos modos de ver, lo ideal. Contra todo pronóstico, Cs se puede tener que tragar sus propias palabras y pactar con los socialistas. Contra todo pronóstico, Vox no representó ningún voto oculto, el PP consigue los peores resultados de su historia y se tendrá que recomponer de la catarsis, para conquistar las mayores plazas posibles en las locales: no hay tiempo para lamentos. Y contra todo pronóstico, CC logra dos congresistas cuando sus más feroces detractores afirmaban que no salía ni Ana Oramas. Para quien escribe, estas son unas elecciones contra todo pronóstico, donde se demuestra que los españoles no dicen a quién votan, sino lo hacen sin más, para desgracia de las empresas demoscópicas. Aunque contra todo pronóstico y sus enemigos, Tezanos lo clavó. Y ahora, no hay tiempo para el respiro y en un mes tocan las locales, que, quizás, no sean un reflejo de las nacionales contra todo pronóstico. O sí.

@JC_Alberto