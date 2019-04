Un ciudadano austriaco se convirtió en el protagonista de la noticia tonta de la semana. El hombre, de 64 años, se entregó hace unos días en la comisaría de la estación de trenes de Salzburgo tras permanecer una década huido de la justicia. Al parecer, el prófugo se escondió durante ese tiempo en Canarias -eso ya no es una garantía de éxito-, pero la morriña (lo que los brasileños denominan saudade) terminó siendo más fuerte que su deseo de no regresar a la cárcel. El sentenciado en cuestión testificó en el instante en el que se entregó que Tenerife ya no es tan bella como antes y quería volver a casa , precisó un reo que prefirió vivir la vejez entre montaña y nieve en lugar de disfrutar del sol, la playa y las papas arrugadas. Sea como sea, esa curiosa decisión propició que haya un delincuente menos en la Isla. Un ciudadano alemán se convirtió en el protagonista de la noticia más dolorosa de la semana. El hombre, de 43 años, fue detenido en su residencia de Adeje cuando los equipos de emergencias ya estaban en alerta respecto a la desaparición de su esposa e hijo. Este suceso, adelantado en la edición del miércoles de El Día, alcanzó una dimensión de drama en el momento en el que un menor de 5 años supuestamente contó a una vecina de la zona un comportamiento violento de su padre en una cueva. Componentes del equipo de emergencias acabaron por localizar los cuerpos sin vida de su mujer e hijo con evidentes signos de violencia. El arrestado durmió anoche en Tenerife II por decisión del juez, pero la vida del pequeño quedó destrozada para siempre. A la espera de ver cómo avanza esta causa, la Isla se ha convertido en un lugar de paso para delincuentes de ida y vuelta.