¿Y qué votamos el domingo?

Los nacionalismos no tienen por qué ser iguales. No tienen por qué tener ni los mismos fundamentos ni las mismas metas. Lo que tiene que ver Ezquerra Republicana con Coalición Canaria o el PNV con Bildu es nada. Y esto que lo sabemos los canarios, parece que no lo sabe quién quiere situarse en el centro moderado y liberal, que es el líder de Cs, Albert Rivera. Él jura y perjura que no pactará con ningún nacionalista, aunque ahora parece que el matiz es con independentistas. Y me cabrea Rivera, porque tiene punch, pero por mucha Melisa Rodríguez, los pupilos de Cs son eso, sus pupilos, y a este aire tendrán que bailar hasta que se demuestre otra cosa. Daba pena como en el debate de Atresmedia, cuando salía una imagen de España para mostrar quién había ganado, no salía Canarias ni en el mapa. Tal cual. No es que no saliera en un recuadro bajo Baleares, es que, directamente, no salía. Mucha España, a la que adoro como país, no tiene ni puñetera idea de por dónde van las preocupaciones y los retos en nuestras islas, y parece importarles un pimiento.

Y es una pena que tengan que existir fuerzas nacionalistas como CC, porque Nueva Canarias aliada del PSOE, a él obedece habiéndonos dejado Pedro Sánchez colgados con todos los acuerdos que el Parlamento de Canarias aprobados en Madrid en el aire. Es una pena que Ana Oramas tenga que poner en su sitio a los ministros porque, en ocasiones, no saben ni de lo que va el baile. Y es que da mucha rabia que, quizás menos el PP, el resto de los partidos nacionales tengan a Canarias en el limbo. Lo de Sánchez es una vergüenza, lo de Iglesias pidiendo limosna a Pedro con un jersey lleno de pelos de perro, ya ni te cuento, y lo de Cs es lo más triste, porque por mucho que a uno le guste Rivera, su concepto del nacionalismo canario, me temo que Melisa Rodríguez se lo tiene que explicar a fuego. ¿Y qué hacemos el domingo? Pues lo primero ir a votar; y lo segundo, hacerlo por quien crea que mejor le va a resolver la papeleta. A usted y a nuestro entorno. Y luego, sin rencores: playa o puchero. Y listo.

@JC_Alberto