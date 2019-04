¿Gran coalición? ¿Y Canarias?

Casado (PP) ya no podía permitir que Rivera (Cs) se quedara con el liderazgo de la derecha, asunto que el último logró en el debate de RTVE. En el de Atresmedia, el presidente del PP se creció y se vino arriba. Hubo momentos en que la testosterona de la lucha entre los líderes de la derecha estaba dando más rédito al PSOE que a sí mismos. A un Pedro Sánchez que no domina para nada la telegenia al modo de los líderes de la derecha. Al Pablo Iglesias, que en estos debates parecía un triste monaguillo pidiendo limosna a Pedro Sánchez y obligándolo a gritar que no pactaría con Ciudadanos (para así tener alguna posibilidad de seguir él en el juego) hubo momentos en que daba pena. Por cierto, un detalle llamativo y que llama poderosamente la atención, es la gran mayoría de internautas que han criticado a Iglesias por su mala facha, por cómo se vistió en ambos debates. Que está muy bien que vaya como quiera, pero la gran masa lo criticaba porque un presidente de Gobierno además de serlo, tiene que parecerlo.

Queda la encuesta final, la del domingo, tras la que ya son demasiados agoreros los que nos cuentan que es muy posible que en España, y por primera vez, se haga un gran pacto de gran coalición al modelo Alemán, al modelo europeo. ¿Lo veremos? Se antoja muy difícil en el caso de que falten unos votitos únicamente al bloque de derecha o al de izquierda. Yo insisto en que Canarias, y los llamados partidos de obediencia canaria (CC-PNC, NC, etc.) deberían estar presentes de alguna manera en un campo absolutamente embarrado, en el que si no están, es posible que en las Islas no veamos la pelota y no escuchemos ni el zumbido.

@JC_Alberto