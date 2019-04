Ani seguirá luchando por Canarias

"Sin noticias de Canarias en las promesas". "Los partidos se olvidan de las Islas en sus programas" "Los cinco partidos que aspiran a gobernar España se olvidan del Archipiélago en sus programas electorales".

Estas no son afirmaciones de Ana Oramas. No son eslóganes de la campaña electoral de Coalición Canaria. Estos son algunos de los titulares de la prensa canaria esta misma semana. Analizando los programas electorales de los partidos estatales en las próximas elecciones del 28 de abril ni siquiera mencionan de pasada a Canarias. Ninguno de esos partidos incluyen ni una sola propuesta específica para las Islas.

¿Acaso no merece Canarias un compromiso de los partidos estatales? ¿Acaso un partido que aspire a gobernar España no debe tener presente al Archipiélago en sus políticas de Estado? ¿Acaso un territorio frágil, singular, alejado a miles de kilómetros no merece un tratamiento diferenciado? ¿Acaso la insularidad, el aislamiento, el sobrecoste de la lejanía y la doble insularidad no merece detenerse en proponer medidas específicas para Canarias?

Es una realidad constatable que para los partidos estatales Canarias no es una prioridad. A los partidos estatales no les interesa Canarias. Sus líderes nos visitan, cada cuatro años. Vienen a pedir el voto en las elecciones. Pasan aquí unas pocas horas. Se pasean, lanzan algunas promesas huecas, pero se van y se olvidan de las Islas. Lamentablemente, los grandes partidos solo cuentan con Canarias cuando necesitan nuestros votos.

Tampoco escuchamos a los diputados del Partido Socialista, del Partido Popular, de Podemos ni a los de Ciudadanos. ¿Alguien conoce a los diputados de los partidos estatales? ¿Alguien ha escuchado alguna de sus propuestas? Si hiciéramos esta pregunta en la calle, en cualquiera de las Islas, a buen seguro, la gran mayoría de la gente respondería que sólo conoce a Ana Oramas.

Ana Oramas es la única voz de Canarias que se escucha en el Congreso de los Diputados. Los ciudadanos lo saben. Los canarios de todas las islas la conocen bien porque se ha convertido en la Diputada Canaria. La que defiende por igual a todas las islas del Archipiélago. Coalición Canaria es la única formación política que defiende a Canarias por encima de todo. Sin más obediencia que servir a Canarias. No importa quien gobierne en Madrid. La firmeza de Ana Oramas es la misma a la hora de luchar por los derechos y los intereses de los canarios, ya sea cuando gobierna el Partido Socialista o cuando ha gobernado el Partido Popular.

En Canarias sólo se ha avanzado cuando Coalición Canaria ha tenido fuerza en Madrid. Nos han respetado cuando el voto de Canarias y de Ana Oramas ha sido decisivo en el Congreso de los Diputados. Por eso es tan importante fortalecer y aumentar la presencia de Coalición Canaria en Madrid. ¿Se imaginan cuanto podríamos conseguir para Canarias si Coalición Canaria contara con más diputados junto con Ana Oramas.

Ana Oramas es una figura respetada en la política estatal. Ha sido reconocida por los periodistas parlamentarios como la mejor oradora en el Congreso de los Diputados. Trabajando, desde la responsabilidad y el compromiso con las Islas, ha contribuido a dar estabilidad a este país. Su voto ha sido decisivo para la gobernabilidad de España y para sacar adelante los grandes asuntos. En estos días, el periodista Fernando Ónega elogiaba públicamente a Coalición Canaria y más específicamente reconocía el papel que ha jugado Ana Oramas con su escaño en el Congreso de los Diputados. Ha sido la mujer que siempre estuvo en todos los pactos de Estado que se han firmado. La diputada que, ya sea con el Gobierno del PSOE o con el del PP siempre ha mantenido una actitud de colaboración por el bien de este país. La diputada que ha mostrado voluntad de pactar, que la tenido espíritu de dialogo y de consenso. Sin duda lo seguirá haciendo en el futuro. Seguirá luchando por Canarias.

*Diputada del Grupo CC-PNC en el Parlamento de Canarias