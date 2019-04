Si tú cambias, todo cambia

Son muchísimas las personas que necesitan un cambio porque sienten que no progresan. Personas que se sienten ancladas y resignadas a vivir de cierta manera que no es la que desean. Personas que han perdido la ilusión y que sobreviven, en vez de vivir bien. Personas que atraviesan una crisis laboral, sentimental, familiar e incluso existencial; que pasean por un túnel donde no encuentran una salida o, sencillamente, que caminan por un sendero que no es el que les gustaría. Personas que caminan por caminar, sin rumbo y sin sentido, guiadas más por el destino que por el deseo. Personas con capacidad para crecer y mejorar pero que no lo hacen.

¿Por qué nos cuesta tanto cambiar cuando algo nos insatisface? Tan simple como que tenemos miedo a los cambios en vez de tener miedo a que las cosas nunca cambien. Tenemos miedo a que nuestra situación empeore descartando y anulando la posibilidad de que mejore.

¿Y si empezamos a dejar de pensar en lo que podemos perder y empezamos a pensar en lo que podemos ganar?

1.- Si quieres un cambio, tendrás que hacer algo diferente. Si el resultado de lo que está siendo tu vida o parte de ella te insatisface, cambia de estrategia. Cambiar es un gesto de rebeldía. Un gesto de quienes se niegan a resignarse a la falta de entusiasmo. ¡Te lo debes! Esa debería ser tu forma de pensar si te quisieras lo suficiente como para no conformarte con menos de lo que mereces.

2.- Resulta paradójico, pero cuando dejas de pensar en lo que puedes perder y te centras en lo que puedes ganar, aparte de descubrir lo que ni imaginabas que existía, ves con mayor nitidez lo que puedes perder y te preparas para afrontarlo. Si pones el foco únicamente en lo negativo, el estrés te ciega y te impide ver más allá. Si lo pones en lo positivo, tu mente te prepara para posibles obstáculos.

3.- Toma conciencia de ti mismo; mira hacia atrás. Analiza hasta dónde has llegado, acontecimientos de tu vida que has superado, propósitos que has logrado. Seguro que hay muchísimos y que ni siquiera valoras. Si tu mente es consciente de tus logros, te dará fuerza y ánimo para tomar decisiones importantes. Lo que no le recuerdes, para tu mente no existe.

4.- Sal del confort y empieza a dar pasos que te hagan disfrutar de la vida, de tu relación, de tu trabajo, de tu ocio. No estar mal no significa estar bien de la misma manera que lo cómodo, no siempre es satisfactorio.

5.- Busca mentores y aprende de ellos. Encuentra a esas personas que están donde tú quieres estar. Personas que tengan las herramientas y estrategias que tú necesitas y aprende de ellos.

6.- Busca la dirección: vivir el aquí y ahora es positivo porque te hace poner la atención en el presente y disfrutar de lo que sucede en cada momento. Ni revivir el pasado ni anticipar el futuro, pero es importante saber hacia dónde. Si te mueves sin rumbo, aumenta la probabilidad de perderte.

7.- Construye tu camino: ya conoces la dirección, ahora comienza a definir al detalle, esos pequeños pasos que tendrías que dar para conseguir ese cambio que tanto deseas. Da igual que no sea fácil. A mayor dificultad, tendrás que definir pequeñas metas alcanzables. Escríbelo. Lo verás todo mucho más claro.

8.- No pierdas la esperanza. Seguramente no será sencillo pero debes creer en lo que haces y sobre todo, en tus posibilidades. La constancia es la mejor de las herramientas. Acepta y deja de prestar atención a lo que no depende de ti. Céntrate únicamente en lo que sí. Enfócate en todo lo que realmente te va a ayudar a cambiar tu vida.

"Si no te gusta hacia donde te diriges, cambia el rumbo. Sólo tú eres el piloto de tu vida".