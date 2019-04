Estamos en campaña electoral. ¿Han visto las fotos estos días? ¿Han visto la de cogerse todos de la manita en un escenario y levantarlas al aire con los demás aplaudiendo? De risa. Y qué me dicen de la otra en la que los líderes de los partidos vienen a Canarias y caminan por las calles como la legión, en formación, cabeza a derecha y a izquierda, felices todos.

Luego está la de los (y las) que llevan años sin pisar un barrio y aparecen de repente a prometer arreglar lo que otro no ha hecho (luego no arreglan nada), se hacen fotos con los nenes en brazos, y si hace falta juegan con los ratones y comen macarrones con los vecinos, qué estupefactos dicen: "¿a qué carajo ha venido aquí ahora?". Por respeto no los mandan a tomar por donde cargan los camiones.

A Pablo Iglesias lo fotografiaron este fin de semana enarbolando la bandera canaria independentista de las 7 estrellas verdes. Ojo con eso. Que el coletas se nos viene para Canarias. Pedro Sánchez se sacó la foto diciendo que si es presidente hará una gira por Canarias. Gracias por su regalo presidente. Seremos más felices.

La foto que importa es la que queremos ver. La de dentro de dos meses acabadas las elecciones generales y autonómicas. La foto de los pactos. La foto que retratará a quién nos gobernará y la de cumplir con lo prometido. Ésa es la foto que señalará a héroes y villanos.