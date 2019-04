Efraín, Shakira y Beyoncé

Cuando Efraín Medina quiso impulsar el mundo de la moda, fueron muchos los que lo tacharon de frívolo. Era un espacio absolutamente desconocido para los tinerfeños y por el que nadie apostaba un duro. Hoy, los diseñadores de moda de Tenerife tienen ochocientos puntos de venta alrededor del mundo cuando no tenían ninguno. Hoy, la moda de Tenerife es un referente a nivel nacional e internacional. No en vano, estos días, coincidiendo con las ferias en el recinto ferial, nos han visitado dos diseñadores quizás ignorados para los que no frecuentan la moda, y que son Joao Rolo y Amato. Estos dos señores son los artistas de trajes del más alto copete y visten a celebridades de la categoría de Shakira, Beyoncé o Jennifer López, entre innumerables estrellas. Rolo y Amato son dos joyas que tenemos en Tenerife y que se precian por ser de los más deseados en cualquier encuentro de moda.

Hoy la moda, esa por la que apostó el Cabildo, y Efraín Medina en particular, es una industria incuestionable en la Isla y son miles los puestos de trabajo que se fomentan en torno a ella. Que desconozcamos una materia no es razón para menospreciarla, porque lo que menospreciamos es nuestra formación propia. Yo de poco para acá he podido ver el enorme movimiento existente, amén de cómo, año a año, nuestras ferias suben a machamartillo. En el mundo del cine, y en la alfombra roja, Joao Rolo y Amato son también dos grandes conocidos ya que quienes hoy visitan la Feria de la Moda de Tenerife visten, además, a las estrellas del celuloide. Pero detrás de Efraín y sus frivolidades hay un empuje, una visión y un equipazo, capaces de llevar los trapos tinerfeños a lo más alto. Oiga, enhorabuena, porque en la prensa no todo es dar leña.