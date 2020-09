La reina de los mares

Gran amiga de las aguas Canarias, en donde ha atracado en un par de ocasiones, el Queen Mary 2 es un transatlántico perteneciente a la compañía Cunard Line. Fue construido en el astillero francés Chantiers de l'Atlantique en Saint-Nazaire en 2003,3 en aquella época propiedad de Alstom, con un costo superior a 800 millones de dólares estadounidenses (550 millones de libras esterlinas).

El Queen Mary 2 está destinado para la ruta del Atlántico Norte, pero también es parcialmente utilizado para cruceros. Se hizo a la mar el 12 de enero de 2004 y tiene 1310 camarotes (920 con vista al mar, 293 al interior y 97 suites), desde 18 m?2; hasta 209 m?2;, en dos alturas.

Por entonces era el barco de pasajeros más grande del mundo, hasta el año 2006, cuando la empresa naviera Royal Caribbean International lanzó a la mar el Freedom of the Seas, que a pesar de ser 6 metros más corto que el Queen Mary 2, tiene 15 metros más de manga.

Desde septiembre de 2009, cuando el Oasis of the Seas (también de la empresa Royal Caribbean International) terminó de ser construido, el Queen Mary 2 pasó a ser el tercer barco de pasajeros más grande del mundo, aunque sigue siendo el transatlántico más grande del mundo ya que los dos anteriores no son transatlánticos sino cruceros.

El RMS Queen Mary 2 (también conocido como QM2) es el buque insignia actual de la Cunard Line. El barco fue construido para reemplazar al RMS Queen Elizabeth 2, que fue el buque insignia de Cunard desde 1969 hasta 2004.

El Queen Mary 2 no es un barco de vapor como algunos de sus predecesores, pues su planta eléctrica se alimenta principalmente por cuatro motores diésel, pero tiene dos turbinas de gas adicionales que se utilizan cuando se requiere energía adicional. Al igual que su predecesor, el Queen Elizabeth 2 que se construyó para cruzar el Océano Atlántico y parcialmente para cruceros.

El Queen Mary 2 puede alcanzar velocidades de hasta 30 nudos (56 km/h) en mar abierto. La velocidad de servicio normal es de 28 nudos (51 km/h).

Es uno de los trasatlánticos con más posibilidades de alcanzar altas velocidades aún con pasajeros en su interior.

La bocina del QM2 tiene un tono que se escucha a 18,52 km (10 millas náuticas). Tiene dos, siendo una original del Queen Mary y la otra una réplica exacta.

El buque tiene 2500 km de cable eléctrico, 3000 teléfonos y 25.000 m?2; de moqueta.

El Queen Mary 2, fue flotado el 21 de marzo de 2003. Sus pruebas de navegación se llevaron a cabo entre el 25-29 de septiembre y el 7- 11 de noviembre de 2003, entre Saint-Nazaire y las isla de Yeu y la isla Belle-Îleen-Mer.

Como es el caso de muchos buques de pasajeros modernos, muchas de las principales salas a bordo del Queen Mary 2 están en la parte baja de la nave, con los camarotes de pasajeros arriba.

Esto es lo contrario a los transatlánticos anteriores, pero el diseño permitió habitaciones más grandes, así como obtener más camarotes con balcones privados, algunos de ellos en el casco y protegidos, donde los pasajeros se ven menos afectados por grandes olas.

Cuenta, entre otros, con una colección de arte valorada en cinco millones de dólares, un planetario que a su vez es sala de cine y sala de conferencias -el Queen Mary 2 es el único barco que tiene un planetario– y un Museo sobre la historia marítima, entre otras 'reales' peculiaridades.