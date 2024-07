Jaime Gómez, el oráculo de las medallas en los Juegos Olímpicos

Aficionado a los Juegos desde los cinco años, que fue cuando empezó a leer prensa deportiva, el especialista olímpico Jaime Gómez (Talavera de la Reina, 1987) se ha convertido en una indiscutible referencia para los amantes de la cuatrienal cita con el deporte. Que siempre acierte el número de medallas de la delegación española hace que muchos de los desplazados a París le conozcan como «el oráculo» –así se le bautizó en Tokio 2020– pero en realidad la riqueza de su valioso testimonio tiene que ver con sus reflexiones sobre el momento actual del deporte y la salud vigorosa del movimiento olímpico. Igual se le ve por la mañana en el voley playa que por la tarde en el hockey, hoy con Nadal y mañana con Biles.

Jaime leía la prensa deportiva «siempre empezando por detrás», buena fórmula para empaparse de todo lo que no era fútbol. «Fue la mejor manera de descubrir un mundo que no salía por televisión, porque apenas había espacio para los otros deportes», relata, ya en París, acreditado por el Comité Olímpico Español y dispuesto a exprimir in situ su cuarta experiencia en unos Juegos (tras asistir a los de Londres, Río de Janeiro y Tokio).

«Son unos Juegos completamente diferentes a los anteriores porque venimos de dos ciclos completamente inusuales. En Río por cómo se encontraba políticamente el país en el momento de celebrarse las competiciones, motivo por el cual fueron unos Juegos alejados de los estándartes habituales. Los de Tokio, ¿qué te voy a contar? Fueron en un contexto de pandemia con ambiente olímpico nulo, que además influyó en el rendimiento de los deportistas. Ahora sí, estamos ante unos Juegos Olímpicos plenos, tanto para los atletas como para también los espectadores», subraya tras poner el acento en el récord en la venta de entradas, que está produciendo llenos en casi todos los escenarios y deportes.

«París tiene tres retos», analiza Jaime. «El de la logística, con decisiones controvertidas como llevar la inauguración al Sena, entre otras peculiaridades. Ahí la idea era ofrecer al mundo una postal. Luego está el desafío de la seguridad, muy importante porque todos sabemos de las continuas amenazas que tiene Francia; y el tercero y último es generar estrellas, iconos... porque si eso se logra, todo se magnifica más. Uno de esos emblemas es la medalla que se espera por parte de Nadal y Alcaraz en el dobles. Creo que la imagen puede ser impactante. Será la del legado del maestro Nadal y el aprendiz Carlos, que ya de aprendiz tiene poco», sugiere.

En cuanto al momento del deporte nacional, afirma Gómez que «es la mejor situación en la historia», aunque con matices. «Como potencia deportiva, estamos mejor que en Barcelona 92. Es un deporte mucho más maduro que aquel. ¿Qué pasa? Que allí tuvimos el efecto anfitrión que fue impulsándonos por encima de nuestras posibilidades y hasta entramos en el top ten de aquellos Juegos. Ahora estamos mejor, pero hay más competencia; y España, aunque ha crecido, no ha sabido adaptarse con su modelo deportivo», apunta desde una crítica muy constructiva.

Señala el experto olímpico que «los fondos procedentes de LaLiga han permitido crear el proyecto Team España con una inyección directa de 48 millones de euros desde Tokio hasta aquí». «Es obviamente un botín extraordinario para el deporte olímpico. Eso ha permitido una mayor exclusividad de los deportistas nacionales en la preparación de los Juegos y se ha notado en los resultados previos, ¿pero es suficiente?», se pregunta en voz alta.

Respecto a los mensajes fijados primero por el Consejo Superior de Deportes y luego por el Comité Olímpico, aseguran que han impuesto sus respectivos relatos y su afán por fijar como objetivo «el desafío de superar las medallas de Barcelona».

Gómez, partidario de no obsesionarse con los metales, también diagnostica que ahora hay 80 eventos olímpicos más que en el calendario de Barcelona, con lo cual la comparación tampoco es razonable. En cuanto al modelo español, apunta que «es muy mejorable». Las claves de su discurso vienen en la siguiente reflexión:«No sabemos para qué queremos utilizar el deporte, si solo para potenciar el alto rendimiento o también para potenciar la actividad física en la población española. Lo bueno sería que la inversión sirviera para mejorar los hábitos de los ciudadanos. El modelo de otros países como Gran Bretaña o Países Bajos sí va en esa línea. Invierten en el alto rendimiento, pero entienden que también esa inversión tiene que regar socialmente a todos los estratos de la población. ¿Eso será posible en un futuro? No lo sabemos», responde.

Yobviamente no puede acabar la conversación sin preguntarle a Gómez (en X e Instagram aparece bajo la etiqueta de @Rincon_Deporte) cuál es su vaticinio para estos Juegos. «23 medallas», responde sin dudar, aunque prefiere hablar de rangos. «Entre 21 y 24». Acertó en Atenas, Pekín, Río... Docente a la vez que consultor deportivo, especialista en Juegos, voz de referencia en distintos medios de comunicación y a punto de finalizando su tesis en Gestión Deportiva es Jaime, ante todo, algo así como la enciclopedia abierta a quien consultar las 24 horas del día y durante cada una de las estresantes (pero apasionantes)jornadas de estos Juegos Olímpicos. El oráculo nunca falla.