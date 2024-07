Del Ichasagua al cielo de París

Los segundos Juegos, ¿de cinco?

Con 20 años estos serán los segundos Juegos de Adriana. ¿En cuántos más se imagina? «Creo que en total cinco. Quedarían Los Ángeles, Brisbane... y espero que los próximos. Pero también es cierto que Jesús siempre dice de mí que estaré en esto hasta que me canse. El día que me levante y sienta pereza por ir a entrenar, ese día ya mejor que me dedique a otra cosa. Lo que haga quiero hacerlo con ilusión, disfrutar, y para ser la mejor. Espero el día en el que me canse sea dentro de mucho», apunta la madrileña. Las apuesta la confirma su técnico. "Ella siempre tira por lo alto, es ambiciosa, pero si todo se nos da bien, y está sana y equilibrada, es posible", comenta Jesús Ramal, convencido de que su diamante "lo dejará cuando ella decida". "Si hace algo es para triunfar", recalca.

Los cruces

Apunta Adriana que, al contrario que en la mayoría de las competiciones, en los Juegos, "al hacerlo por ránking", sí hay una certeza mayor de quién pueden ser sus rivales en el camino hacia el oro. Algo que ayuda a "ir mirando ya un poco, haciendo algo de trabajo de vídeo y previsión". Salvo "sorpresa de última hora Cerezo se medirá en octavos a la competidora de Uruguay; luego a la vencedora del Irán-Lesoto, y en unas hipotéticas semifinales a la rival de Turquía o China. Para una posible final quedaría su verdugo en Tokio 2020. "Ojalá en la final otra vez", expresa la alcalaína con ambición, pero a la vez con cautela, sabedora de que en París "estarán las 16 mejores del mundo; todas son buenas y cualquiera puede dar la sorpresa".

Récord casi inmaculado

Llega Cerezo a París como la número 2 del ránking mundial en -49 kilos. Este 2024 ya fue Campeona de Europa (mayo, en Belgrado), mientras que ha ganado 20 de los 22 combates que ha hecho en este año. Una tarjeta casi intachable que le ha reportado, en un total de siete competiciones, cinco oros, una plata y un bronce. El día 7 de agosto podrían ser seis sus metales dorados.

4º de criminalística

Adriana cursará 4º de carrera. En concreto de «criminalística, ciencias forenses». «No confundir con criminología. La mía es sobre toda la parte científica-forense: toxicología, balística, inspección ocular, análisis instrumental...», aclara. «Voy a curso por año, pero me está restando años de vida. Tengo ganas de terminar, pero estoy muy contenta», dice entre risas, sabedora que pese a llamarle «bastante la atención» lo de convertirse en policía, es casi un imposible para ella ahora mismo. «No es por opositar, sino el tener que irme luego a la academia de Ávila nueve meses», añade. "Es algo incompatible con mi carrera deportiva", comente con cierta resignación.

El lugar ideal

Para Jesús Ramal, Tenerife y Arona son el lugar perfecto para entrenarse. «Tenemos varios ofrecimientos, incluso costeando todos los gastos, porque Adriana es muy mediática. Pero aquí estamos bien gracias al Ayuntamiento de Arona y a Leopoldo [García] del Samguk, que nos da todo tipo de facilidades y nos lo dejan listo todo. Preferimos venir a Tenerife, que es lo que nos gusta y donde las cosas han funcionado», expresa. "Hemos creado el entorno perfecto, porque estamos muy a gusto, y aunque estemos lejos de la familia, con este grupo es como si estuviéramos en familia", reafirma Mikkonen.

La tranquilidad de la Isla

Reconoce Adriana que tiene varias actividades favoritas en los ratos libres de sus concentraciones en la Isla. "Me gusta mucho ir a jugar al beachvolley a Playa de Las Américas", apunta, sin esconder las "muchas ganas de volver al Siam Park". Pero más que con los lugares, Cerezo se queda con el ambiente. "Es otro rollo. En Madrid todo el mundo va estresado, y aquí les saludas y se ponen a hablar contigo. Una vez se fue la luz y la gente no se alarmó; eso ocurre en Madrid y se acaba el mundo", recuerda entre risas.

Vacaciones forzadas

Pese a venir a Tenerife desde 2016, las visitas de Cerezo a la Isla no han sido nunca por asueto. "Es que yo creo que casi no he tenido vacaciones. Mis vacaciones son entrenar", expresa Adriana, a la que le cuesta un mundo salir de su rutina. "A veces me obligan a parar un fin de semana para descansar, como por ejemplo ahora después de París. Ya me ocurrió tras Tokio, y ahora les daré la razón... Pero es que yo más de tres días, me aburro.... Yo me aburro", añade mientras encoje los hombros.

Amor a primera vista

Sobre el tatami desde los 4 años, Cerezo probó "muchos" otros deportes, pero ninguno le convenció. "Me ponía a llorar. Ni el tenis, ni el ballet, ni el flamenco, ni la gimnasia rítmica... Y mientras mi abuela en la puerta pasando frío...", recuerda. "A mí lo que me gustaba mucho era lo de dar patadas, puñetazos, el disfrazarme, los chinos de la tele...Fue llegar a un gimnasio de taekwondo, me llamó mucho la atención, y desde entonces...", relata Adriana sobre la relación con su deporte.