Adriana Cerezo: «Hablamos del oro porque no nos planteamos otra cosa»

Plata en Tokio 2020 a los 17 años, Adriana Cerezo es ahora una de las grandes esperanzas españolas para el oro en París. Con los Juegos ya en marcha, la gran estrella del gimnasio Hankuk y del taekwondo nacional, apura su preparación. Lo hace en el sur de Tenerife. En el que ha sido su refugio talismán desde 2016, cuando solo era una niña pero ya apuntaba las maneras que ya lleva un tiempo confirmando.

¿Cómo llega Adriana Cerezo a París 2024?

Pues muy bien, con muchas ganas, y ya con los últimos ajustes. Deseando que lleguen ya los Juegos.

En Tokio fue la primera medalla de España, y ahora puede ser de las últimas. ¿Se le va a hacer larga la espera?

No creo. Básicamente porque no estoy allí. Llego el 4, me peso el 6 y compito el 7. Para mí será casi como un campeonato normal. Sí va a estar guay poder ir viviendo los éxitos de los demás. Voy a vivir dos Olimpiadas distintas, las que se ven desde casa, y las que vives allí. Realmente me gustaría estar más tiempo en París, pero si fuera así, las ganas de salir a pelear serían enormes. Compitiendo, este plan es el bueno.

¿Y cómo lleva lo del peso? ¿Hay más limitaciones en estas últimas semanas?

Ninguna. Tengo la suerte de que el peso en el que compito, el de 49, es casi mi peso natural. Siempre estoy entre los 49 y los 50 kilos y medio como mucho. Eso me ayuda a sentirme bien a la hora de afrontar una competición a alto nivel.

Por lo que se le oye y se le lee, no parece tener miedo alguno a luchar por lo máximo...

Para nada, al revés. Es a lo que aspiramos y nuestro objetivo.

Entonces eso de tener el oro constantemente en la boca no es ninguna coraza para evitar la presión externa...

No. Quiero creer que no. Hablamos del oro porque no nos planteamos otra cosa. Hay muchos otros deportes, que no son de enfrentamiento directo, en los que tú puedes pelear por hacer una segunda mejor marca. Si en taekwondo vas pensando en llegar en semifinales, como te toque ese rival en el primer combate, has perdido. Aquí debes ir preparado a por todo. Nosotros somos muy afortunados de haber tenido un gran grupo de gente para prepararnos, y podemos decir que vamos a por el oro. Ya veremos dónde caemos, pero vamos a París con las máximas expectativas y posibilidades. Llego más preparada y con mucha más experiencia que en mis primeros Juegos.

¿El peso de la responsabilidad también es diferente respecto a Tokio?

Creo que lo que cambia es un poco la perspectiva exterior, pero no me afecta. En Tokio a lo mejor la gente no la tenía, pero todo mi entorno y nosotros mismos sí. Internamente para nosotros es lo mismo. Cuando nos clasificamos para Tokio tenía claro que no iba a participar, porque una vez que te metes tienes que ir a por todo.

Pero en la cita nipona tenía solo 17 años...

Cuando era pequeña nuestro sueño y nuestro planteamiento sobre unos Juegos eran los de París, cuando tuviera 20 años. Pero se presentó lo de Tokio, ganamos un año por el covid, metimos el turbo y salió bien. Además, el hecho de haber viajado mucho desde que era muy pequeña hizo que conociera a la mayoría de las rivales. Quizá no estaba tanto en el punto de mira, pero yo sí me veía con opciones.

Ahora todo es casi al revés, y usted, por trayectoria y como número 2 del ránking mundial, parte como una de las claras favoritas...

Es verdad que desde Tokio se ha notado en todos los campeonatos que la gente sabe quién eres y cómo compites. Pero nuestro planteamiento, sobre todo el de Jesús, es que da igual quién te estudie, con tal de tener muchas herramientas y variables. Tenemos un modelo y un estilo, pero siempre tratamos de disponer de cosas distintas, que es lo que te da esa chispa para acercarte a la victoria.

¿Tiene todavía esa espina clavada por lo que ocurrió en la final de Tokio con la tailandesa Panipak Wongpattanakit? ¿Le gustaría repetir en el combate clave?

Un poco las dos cosas. Creo que ya es un punto de pique, y me gustaría que con la persona que me ganó en Tokio, pueda repetirse esa misma foto, pero al revés. Aunque con tal de ser campeona olímpica me da igual contra quién sea la final. Pero si puede ser, creo que queda bien para la foto después.

De Tokio a París han pasado tres años. ¿Pero ha madurado Adriana Cerezo más de esos tres años naturales? ¿Aquella 'Niña Maravilla', como la apodaron, es ya una mujer?

Sí lo creo, claro. Antes, todo lo que pasaba a tu alrededor era lo normal. Pero ahora te das cuenta, más aún, de lo que han apostado mis padres por mí, del equipo de trabajo que tengo, que cada entrenamiento sea una fiesta, con música y buen rollo... Hasta que no he salido a muchos más sitios y ves que en la gran mayoría todo esto no es así, ni dices ¡Ostras! Cuídalo, porque es importante. Esto es un deporte individual, pero cuando salgo a competir detrás está alguien en la silla; contra una columna no puedo entrenar, y para eso está la gente que me acompaña y me ayuda a tener una mayor variedad para cuando llegue el momento de la verdad... Esto no lo vas a ver en ningún sitio.

¿Es este uno de sus secretos?

Uno de los secretos es estar a gusto. Si no disfrutas del entreno, el coger la mochila se te hace un coñazo... Lo podrás hacer porque es tu trabajo, pero no meterás esa repetición más, no le vas a poner esas ganas extras, no tendrás esa predisposición...

¿Cómo lleva lo de la fama y tener que lidiar con los medios y un sinfín de actos?

Por suerte o desgracia no soy Rafa Nadal [risas] Es verdad que, con el tiempo, sí hemos comprobado que todo esto es lo que más nos ha podido descuadrar en nuestro día a día... Yo no voy a dejar nunca de entrenar por hacer una entrevista, porque nos dimos cuenta de que al final ni descansaba bien. Pero tenemos que encontrar el punto intermedio, porque también es importante que nuestro deporte trascienda, porque luego nos quejaríamos de la poca repercusión que tenemos. Es lograr que no condicione nuestro día a día ni nuestra preparación, y al final creo que los estamos ajustando muy bien.