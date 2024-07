Alcaraz se divierte con París en un estreno olímpico de puro trámite

A ratos, en su sencillo debut en los Juegos (6-3 y 6-1 en una hora y 10 minutos), Carlos Alcaraz parecía más el director de una charanga que el mayúsculo tenista que es. Hubo un momento de su partido contra Hady Habib, sin venir muy a cuento, en el que las gradas de la Suzanne-Lenglen, la segunda pista de Roland Garros, se pusieron a hacer la ola. Una escena que jamás se vería en el grand slam parisino pero, ay, esto es otra cosa, estos son los Juegos Olímpicos.

Y el murciano, al presenciar la escena, mediado aún el primer set, se echó a reír a mandíbula batiente, correspondiendo con un aplauso con su raqueta. Se lo estaba pasando en grande con una afición que, paradójicamente, porque nada es más atractivo que lo imposible, animaba a su rival, Hady Habib, un libanés nacido en Estados Unidos con apenas 15 partidos en el circuito ATP que sabía su rol de este sábado, ser un convidado de piedra para un debut exitoso y sencillo para el ganador de cuatro grand slams.

Peloteo por matutino

No implica que Alcaraz no se tomara en serio el trámite y, de hecho, a eso de las 10.30 horas, descansado tras no acudir a la ceremonia de inauguración, ya peloteaba con tres tenistas, mujeres todas ellas, preparando la jornada que tenía por delante. Pero sí tenía un punto de relajación, consciente de que el esfuerzo importante le tocaba horas después, cuando debute con Rafa Nadal en el doble, frente a los argentinos González y Molteni, a partir de las 19.00 horas.

Alcaraz y Habib, antes de su partido. / DIVYAKANT SOLANKI / EFE

Habib era lo esperado, un tenista correcto a años luz del número tres del mundo. Un buen y poderoso servicio, aunque algo errático, y poco más para estos niveles. A los 11 minutos de partido, aunque el marcador de la pista no lo advirtiera porque se averió por momentos, Alcaraz ya ganaba por 3-0, pese a haber permitido que su rival le igualara uno 40-0 en el primer juego.

Alcaraz espera rival

Corriendo lo justo, sin entrar a largos peloteos, más allá de algún jugueteo de dejadas que le planteó el libanés, Alcaraz ató con facilidad el primer set, concediendo tres juegos a su rival pero con todo bajo control, cerrando incluso la manga con un juego en blanco. En el segundo, solo sintió un leve sobresalto en el cuarto juego, cuando Habib amenazó su servicio con tres bolas de ruptura. La sangre no llegó al río y Alcaraz, sin ceder ni un juego más, ganó con comodidad el set por 6-1 mientras desde la grada se escuchaban gritos de "¿Carlitos, te queremos!".

En segunda ronda, ya el lunes, Alcaraz se enfrentará al ganador del partido entre el británico Cameron Norrie y el neerlandés Tallon Griekspoor, que debían enfrentarse más o menos a la misma hora en una pista descubierta, pero cuyo encuentro ha sido retrasado por la lluvia. Pero antes, llega este mismo sábado su esperado debut en el dobles.