José María Padrón y su historial como árbitro olímpico: "Un día me vi hablando de voley playa con Alberto de Mónaco"

Ya es un clásico en los Juegos Olímpicos. El chicharrero José María Padrón (Santa Cruz, 1972) afronta su cuarta cita de este calibre con la ilusión del primer día y la intención de «acumular nuevas experiencias» a su mochila. Está entre los más cualificados del mundo y entre los mejor valorados en el circuito internacional.

¿Cómo sienta otra nominación para arbitrar en unos Juegos Olímpicos?

Es muy gratificante saber que la Federación Internacional cuenta contigo para un evento de esta envergadura. Muy contento, esa es la verdad.

¿Qué espera de París 2024?

París va a ser el retorno a la normalidad en este tipo de eventos, después de haber pasado por Tokio, que fueron unos Juegos vacíos. La pieza clave de unos Juegos, aparte de los deportistas, es el público, el ambiente que genera en la ciudad organizadora. Aunque fue un triunfo que los de Tokio se llevaran a cabo, esta cita en Francia va a ser entrañable para toda la familia olímpica: jugadores, técnicos, prensa, árbitros... Es volver a sentir el reencuentro. Para mí, van a ser los Juegos más espectaculares de la historia reciente, no tengo dudas.

Y de los Juegos que ya ha vivido en primera persona, ¿con qué se queda?

Sobre los Juegos, mi mente ha creado una carpeta. La carpeta olimpica. Lo tengo todo grabado, desde que llegas hasta que te vas. La vivencia es única. Siempre a los amigos y a la gente cercana les digo lo mismo: si tienes la opción de disfrutar unos Juegos, hazlo, de cualquier manera. Incluso si es de espectador y pagando la entrada. Vivir unos Juegos en la misma ciudad que los organiza es algo único en la vida. Creo que después de esa orfandad de todo que hubo en Tokio, con esas calles y esos aficionados japoneses ajenos al espectáculo, París va a ser magnífica y va a responder al máximo. Es de las mejores urbes del mundo y todo el mundo va a estar pendiente de lo que allí ocurra. Espero un ambiente único, que te atrape desde el minuto uno.

¿Qué tienen los Juegos que no hay en el resto de competiciones o campeonatos?

Tengo claro que quien ha estado en unos Juegos, quiere repetir e ir a unos segundos, a unos terceros y unos cuartos. La ceremonia de inauguración, desde antes de Londres, para mí era una cita obligada frente al televisor. Los seguía siempre con mi hermana. Vimos de madrugada los de Los Angeles. Pero cuando ya la ves in situ, cosa que me ocurrió a mí en Londres, me sentí un afortunado. Fue como estar presente en un espectáculo del Circo del Sol, pero multiplicado por diez. Es algo impresionante. Se te queda grabado cada momento, cada escena. Y ver tu bandera por delante pasar, es que se nos ponen los pelos como tachas, que diríamos en nuestra tierra. Es el momentazo, sin duda.

¿Y la competición en si? ¿Cómo se toma su participación a nivel profesional?

La experiencia personal de usar mi silbato en unos Juegos en un inicio de partido se me quedó grabado para siempre desde la primera vez. Como también estar en la final olímpica de Copacabana. ¿Cómo lo voy a olvidar? No puedo. Como tampoco voy a olvidar ese estadio inmenso, esa mole de Tokio vacía. Tengo muchos recuerdos y como te decía, se te queda todo grabado a fuego, del principio hasta el final.

¿Cómo es la atmósfera en unos Juegos?

Yo destacaría la cercanía y la calidez que hay entre jugadores y público. Los Juegos son especiales. Por ejemplo, en voley playa, en nuestro estadio en Londres era el escenario del famoso cambio de guardia. Después de 400 años cambiaron el emplazamiento para que pudiesen albergar ahí las pruebas de voley playa. El lugar era icónico, fue una de las estampas imponentes de esos Juegos, frente al Palacio de Buckingham. A los partidos venían miles de personas, pero entre ellas las celebrities del deporte. Yo recuerdo estar en un partido de árbitro reserva y estar cuatro sillas más allá, el gran Kobe Bryant junto a otros NBA. Para mí, fue ver a unos metros a aquellos ídolos que solo había visto hasta entonces por la tele. Y también al príncipe de Mónaco, que se sentó a mi lado porque lo metieron en el estadio y lo situaron en una mesa junto al equipo arbitral. Hablamos en español, lo recuerdo perfectamente, y hablamos mucho del voley playa, de las reglas del juego, etcétera. Yo mismo me decía: ¿qué hago yo con este hombre hablando en este estadio? Son cosas que solo pasan en los Juegos Olímpicos. También en Londres fuimos a la Casa de España y nos recibió la Reina, nos felicitó y fue algo que tampoco habría imaginado de ninguna manera.

Se dice de los Juegos que son el mejor escaparate del mundo. ¿Lo entiende usted también así?

Los Juegos es el mejor escaparate posible, sí. Pero hay que verlo de la siguiente manera: no llegas a unos Juegos Olímpicos para que te vean si pitas bien o pitas mal. Es más bien la recompensa, la consecuencia del trabajo previo. No es una lotería, ni una tómbola de La Perdoma, que te sacas un boleto premiado y va usted a los Juegos a pitar. Aquí hay un trabajo inmenso detrás. Si la Internacional piensa que estás para ir, es porque has estado muy cualificado en tu trabajo todo el tiempo detrás. El árbitro debe ser consciente de que está haciendo una labor relevante para las 17.000 personas que habrá en el estadio, pero también para los millones de espectadores que van a verlo en todo el mundo. Ahi debes ser consecuente. Porque si interpretas mal una norma, puede llevar a equívocos a espectadores de todo el planeta. Insisto, hay que actuar con el máximo rigor y también con la máxima responsabilidad.

¿Cómo se inicia en el mundo del arbitraje?

Todo empieza porque yo soy un amante del voleibol. Estudié en el Cisneros, donde el deporte rey es el voleibol. Tengo el título de entrenador nacional y ya con 18 años simultaneaba la faceta de jugador con la de técnico. Pero ya pitaba categorías inferiores y en unas convocatorias con la selección en Soria, teniendo yo 16 años, me puso malo con gripe y en unos partidos concretos, el entrenador de la selección me ofrece arbitrar. Me dio el silbato, me puse a pitar y al acabar me dice: «¿Te has planteado hacerte árbitro? Pues plantéatelo porque tienes maneras». Cuando le he visto de nuevo, le he dicho: «la culpa de que sea árbitro la tienes tú». Empecé en la base, a nivel local, haciendo cursos... hasta en los noventa se organiza un circuito mundial de voley playa en Tenerife, pero solo vinieron dos o tres árbitros internacionales. El resto se cubrió con árbitros locales y ahí vino un supervisor que visualizó mi trabajo, le gustó y me planteó seguir trabajando para ir creciendo.