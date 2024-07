Nadal y Alcaraz, un dobles de ensueño en París: "Estar con alguien como Carlos te rejuvenece"

Rafa Nadal y Carlos Alcaraz comparten equipo por primera vez como compañeros en los Juegos Olímpicos de París 2024. Uno de los integrantes del 'Big Three', que ha dominado en el tenis los últimos 20 años, y un jugador que a sus 21 años de edad ya tiene cuatro Grand Slams. Conforman pareja que luchará por conseguir el oro olímpico en dobles.

La experiencia de Nadal en las diferentes ediciones de los Juegos Olímpicos (Pequín 2008 y Río 2016) y el desparpajo de un Alcaraz prácticamente imparable, vaticinan lo que pueden ser unos juegos memorables.

Y solo hay que ver la expectación que ha habido en la Villa Olímpica de París para ver a ambos deportistas a su llegada para entender lo histórico que puede ser este torneo. Deportistas de todas las disciplinas olímpicas se han querido hacer fotografías con los dos tenistas españoles. Cualquier paseo del equipo completo de los tenistas españoles por la zona reservada a los atletas avanza con lentitud por las peticiones constantes a las dos estrellas de la expedición y que ellos atienden amablemente.

Últimos juegos de Nadal

Los Juegos Olímpicos de París 2024 son muy especiales para Nadal, ya que serán los últimos en los que participará. En una rueda de prensa con Alcaraz al lado, Nadal ha hablado del significado de unos Juegos: "Claro, estos son mis últimos Juegos. Para mí todos los Juegos Olímpicos han sido especiales. Me perdí los de Tokio 2020 y Londres 2012 por lesión y eso me ha dolido más que perderme cualquier Grand Slams porque son vivencias únicas, sin igual, y los Grand Slam los vives cada año. En Río 2016 me parecía inviable estar hoy aquí. Y estoy feliz por ello".

"Pekín 2008 fue más grande que muchos Grand Slam. Fue uno de los momentos más bonitos de mi carrera deportiva", ha explicado Nadal, que en la capital china conquistó el oro individual. "Los Juegos nunca eres solo tú, de alguna manera. Representas a tu país, te sientes parte de todo el equipo español. Te sientes apoyado, querido y la sensación de volver con una medalla a la Villa fue impresionante, inigualable".

También ha relatado su vivencia en los Juegos Olímpicos de Río 2016, donde ganó en dobles: "Río fue la ocasión de lograr un triunfo con uno de mis mejores amigos, Marc López. Además, llegaba en una situación que casi no llegaba a jugarlos, justito y a última hora. Siempre han sido experiencias inigualables y espero que sea una estancia larga".

Alcaraz ilusionado

El otro integrante de la dupla española, Carlos Alcaraz disputará los que serán sus primeros Juegos Olímpicos en toda su carrera y ha hablado sobre jugar con una leyenda como Nadal: "Jugar con Rafa en mis primeros Juegos es un sueño. Sé que es un camino difícil, pero es ilusionante y una experiencia única. Vamos a intentar adaptarnos lo mejor posible y que esa ilusión nos transporte día tras día para jugar muchos partidos. Es un recuerdo que se puede quedar grabado", ha explicado el murciano en la Villa Olímpica.

Sobre lo que puede aprender de Nadal, Alcaraz ha dicho que "es uno de los más grandes de la historia. Esa manera de luchar, de nunca dejarse ir ni dar un punto por perdido. Hay momentos difíciles y él tiene la capacidad de encontrar la solución y dar vuelta a los problemas. Eso lo intento transmitir a mi vida personal. Hay que dar siempre tu mejor versión. Y fuera de pista tiene esa humildad con todo lo que ha conseguido", ha finalizado el joven tenista.

Nadal ha remarcado las buenas vibraciones que le transmite Alcaraz: "Estar con alguien como Carlos te rejuvenece y te hace recordar la energía de cuando tienes 20 años y descubres todo, y todo es especial. Para mí es bonito ver cómo Carlos vive sus primeros Juegos y cómo es uno de los principales reclamos del deporte, como se ve en la Villa", ha explicado el jugador de Manacor.

La dificultad de jugar en dobles

Los dos son grandes jugadores en la parcela individual, ahora tocará probarse en dupla. "Jugar el dobles es una competición distinta en la que tienes que jugar diferente en todos los sentidos. Las cosas pasan mucho más rápido. La semana pasada pude jugar dos días. Cambia mucho la lectura aunque es verdad que el hecho de que sea en tierra un poquito sí que ayuda", ha comentado Rafa.

Alcaraz, por su parte, ha confesado su inexperiencia en dobles: "Tengo menos experiencia en el dobles, me gusta, pero no he tenido muchas oportunidades de jugarlo. Se vive de manera diferente", ha detallado el murciano.