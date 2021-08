La palista española Teresa Portela advirtió que debe "ir paso a paso" y que lo único que tiene en su "cabeza" es conseguir este martes su clasificación para la final del K1 200 de los Juegos Olímpicos de Tokio y celebró haberse encontrado "muy bien" durante las series clasificatorias.

"Quiero ir paso a paso. Ahora pensar que este martes hay dos semifinales con cuatro palistas pasan a la final y eso es lo que tengo en mi cabeza. A partir de ahí me encantaría soñar con la final, pero ahora mismo me centro en la 'semi' y después a seguir soñando", afirmó Portela en declaraciones facilitadas por la RFEP.

La pontevedresa se mostró "contenta con el resultado de la eliminatoria". "Me encontré muy bien toda la regata y estoy llevando muy bien el calor. Ahora toca descansar con tranquilidad, y a pensar en la semifinal", subrayó.

"Ya sabía como era esta pista, pero al final el viento no siempre sopla igual, y cada pista llegado el día es un mundo. Estuvo bien haber venido antes y conocido la zona, pero no es decisivo, hay compañeras que no lo hicieron y también estuvieron bien", añadió Portela.

La gallega cree que ahora "prima todo" para buscar esa medalla que falta en su palmarés. "Evidentemente hay que estar muy bien físicamente, y fuerte en el aspecto mental. Estar aquí es muy grande y hace falta todo", subrayó.