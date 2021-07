La piragüista española Maialen Chourraut, medallista de plata en la categoría de K1 de los Juegos de Tokio 2020, declaró que el resultado supone para ella un "objetivo cumplido y más que cumplido" y tuvo un recuerdo cariñoso para su hija Anne.

"Aupa, Anne, y a todos los amigos, toda la familia que está con ella, apoyándole a ella también, porque es duro estar a tantos kilómetros", comentó la subcampeona olímpica instantes después de conseguir su tercera medalla olímpica consecutiva, tras el bronce de Londres 2012 y el oro de Río 2016.

La guipuzcoana reconoció que ha "sufrido bastante estos años" para llegar en las mejores condiciones a la defensa de su título en Tokio. "Pero bueno, objetivo cumplido y más que cumplido. No me lo creo, no me lo creo", comentó.

Maialen sólo fue superada por una de las grandes favoritas, la alemana Ricarda Funk.

Es la tercera medalla de la delegación española en Tokio 2020 después de la plata de Adriana Cerezo en taekwondo y el bronce de David Valero en bicicleta de montaña.