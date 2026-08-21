'Girls': ¿y si al final es todo más sencillo?

Durante cinco años y seis temporadas, 'Girls fue una serie en boca de cada vez más gente por su irónico, complicado, caótico, contradictorio, a veces decididamente oscuro retrato de la generación millennial. O, como mínimo, de un puñado de 'girls' adscritas a esa franja de edad. En el centro estaba la embebida en sí misma Hannah Horvath (Lena Dunham, también creadora, habitual guionista y ocasional directora de la serie), escritora en ciernes con el objetivo de convertirse en la voz de su generación, o al menos "una voz de una generación". Orbitando a su alrededor, la medio hippie Jessa (Jemima Kirke), la más pija Marnie (Allison Williams) y la falsamente ingenua Shoshanna (Zosia Mamet), tan perdidas en los años posuniversitarios como su ególatra mejor amiga. Estas chicas no estaban aquí exactamente para inspirarte, sino para que te vieras reflejada o reflejado en sus taras y pudieras relativizar tus propias tragedias cotidianas. No todo el mundo lo vio así: algunos las odiaron por ser tan imperfectas, por creerse a menudo lo más cuando podían ser lo menos. No a todo el mundo le gusta asumir sus imperfecciones.

De esos personajes con grandes y legítimas ambiciones apenas quedaba rastro en 'Agarrarse', episodio final estrenado el 16 de abril de 2017. De entrada, muchos de ellos ni siquiera aparecían: no estaban ni Jessa ni Shoshanna, por no hablar de Ray (Alex Karpovsky), Elijah (Andrew Rannells) y Adam (Adam Driver, al que Dunham ha dejado de vuelta y media en su segundo libro de memorias), tres 'boys' igual de importantes que ellas en estas historias de accidentado tránsito a la vida adulta. Esto era, en esencia, un mano a mano entre Hannah y Marnie, quien al principio del capítulo, cansada de su vacío cotidiano, proponía a su amiga ayudarla con el trabajo de ser madre.

Y faltaba por llegar Loreen

Cinco meses después, Hannah ya ha tenido al pequeño Grover y lo saca adelante en el Upstate de Nueva York, lejos de aquellos ruidosos Brooklyn y Manhattan que tan bien ejercieron como paisaje natural de la serie. Ella querría darle el pecho, pero el bebé no se agarra. Tras una visita conflictiva al pediatra, Marnie se exhibe a sí misma como muestra de la superioridad de la leche materna sobre la fórmula artificial, pero Hannah no sabe si su ociosa amiga es la mejor publicidad para la lactancia materna. ¿Y quién quiere a una hija que no deja de cantar melosamente 'Fast car', de Tracy Chapman, ni aunque se lo pidas cerca de las lágrimas?

Los problemas crecen cuando Marnie tiene la idea de convocar a Loreen (Becky Ann Baker), la madre de Hannah, epítome de la sinceridad y del amor crudo. Hay una discusión entre madre e hija simplemente definitiva. Hannah: "No entiendo por qué me gritas cuando lo estoy pasando tan mal". Loreen: "¿Sabes quién más lo está pasando mal?". Hannah: "¿Quién?". Loreen: "¡Todo el puto mundo! ¡Durante toda su vida!". Touché.

El giro inesperado es que, tras un encuentro casual con una adolescente a la (ilógica) fuga de su propia madre, Hannah parece entender a Loreen y empezar a convertirse en ella. De vuelta a casa, intenta dar el pecho a Grover y este, ahora sí, se agarra, como si hubiera detectado niveles más bajos de cortisol.

Capítulo inexistente para algunos

Tras el estreno del capítulo, no fueron pocas las reseñas que hablaron de final complaciente y de traición al espíritu de la serie. Como mínimo, a los ideales de Hannah, cuya vocación de escritora queda completamente apartada de la mecánica argumental. El capítulo parece proponer otra visión del personaje: todo lo que ella ambiciona es la conexión con su bebé. ¿Sería por influencia de Judd Apatow, productor de la serie y coguionista del episodio, conocido por sus comedias cafres con desenlaces conservadores?

Hay un hilo en Reddit que se llama: "¿Hay alguien más que hace como que el último capítulo no existe?". Algunos fans de 'Girls' prefieren pensar en el más coral episodio anterior, apropiadamente titulado 'Ronda de despedida', como verdadero final de la serie. Y no es mala idea. Era una especie de evolución de 'Desenlace masculino', aquel mítico episodio de 'Seinfeld' sobre cómo (no) se rompe con un amigo. Veíamos a las chicas bailando en la fiesta de compromiso de Shoshanna mientras sonaba un tema inédito de Julia Michaels. Todo bien.

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Pero incluso un episodio menor de 'Girls' como 'Agarrarse' sigue siendo brillante e infinitamente superior a casi todo lo que se puede cazar en cadenas y servicios de 'streaming' ahora mismo. Merece la pena revisitar este capítulo tan discutido para recordarlo. Qué grandes eran los diálogos, qué gran actriz era (es) Dunham, qué pocas y pocos han sabido (o podido) coger su relevo para seguir escribiendo las mejores series sobre el misterio de las relaciones.