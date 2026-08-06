Netflix pone fecha de estreno a la nueva temporada de 'Monster' tras Dahmer, los hermanos Menéndez y Ed Gain: así es el caso de Lizzie Borden

Netflix ya prepara el regreso de una de sus franquicias más potentes. 'Monster: The Lizzie Borden Story' se estrenará el próximo 17 de septiembre y pondrá el foco en una figura clave de la historia criminal de Estados Unidos. La nueva entrega de la antología creada por Ryan Murphy e Ian Brennan estará protagonizada por Ella Beatty.

Tras los casos de Jeffrey Dahmer, los hermanos Menéndez y Ed Gein, la saga cambia de perspectiva y sitúa por primera vez a una mujer en el centro del relato. La serie viajará hasta Fall River, Massachusetts, donde en 1892 fueron asesinados a hachazos Andrew Borden y su esposa Abby. La principal sospechosa fue Lizzie, hija de Andrew, aunque terminó absuelta por un jurado.

Una historia marcada por el misterio

Más de 130 años después, el caso sigue sin una respuesta definitiva y continúa alimentando teorías, libros, películas y documentales. Netflix abordará esa leyenda desde una mirada psicológica, presentando a Lizzie como una joven atrapada en una familia acomodada de New England, sometida a un entorno de control, humillación y represión.

La ficción también dará peso a Bridget Sullivan, la criada de los Borden, con quien Lizzie encontrará una vía de escape marcada por el deseo, la rabia y la fantasía de venganza. Ella Beatty ha explicado que la serie explora “la rabia femenina y la represión”, dos temas que considera muy presentes todavía hoy.

El reparto incluye además a Rebecca Hall como Abby Borden, Charlie Hunnam como Andrew Borden, Vicky Krieps como Bridget Sullivan, Billie Lourd como Emma Borden y Jessica Barden como la actriz Nance O'Neil. Con esta nueva entrega, Netflix busca ampliar el fenómeno de 'Monstruo', una franquicia que se consolidó en 2022 con 'Dahmer' y que desde entonces se ha convertido en una de sus marcas criminales más reconocibles.

Otras temporadas

La primera temporada, Dahmer: Monstruo. La historia de Jeffrey Dahmer (2022), reconstruyó los crímenes cometidos por Jeffrey Dahmer durante más de una década. Además de explorar su personalidad y su entorno familiar, la serie prestó atención a sus víctimas y denunció el racismo, la homofobia y los fallos policiales e institucionales que le permitieron actuar durante tantos años. Evan Peters encarnó a Dahmer en una temporada de diez episodios que convirtió la producción en uno de los mayores éxitos de Netflix.

La segunda, Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menendez (2024), abordó el asesinato de José y Kitty Menendez a manos de sus hijos en 1989 y los procesos judiciales posteriores. Sus nueve episodios presentan versiones contrapuestas sobre el motivo del crimen. La temporada también examinó la compleja relación entre padres e hijos, la atención mediática que rodeó el caso y la dificultad de determinar quiénes son realmente los monstruos de la historia.

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La tercera temporada, Monstruo: La historia de Ed Gein (2025), se centró en el asesino y profanador de tumbas de Wisconsin interpretado por Charlie Hunnam. A lo largo de ocho episodios, relató su aislamiento, la relación opresiva con su madre y la progresiva transformación de sus obsesiones con la muerte en actos macabros. También amplió la historia para mostrar cómo los crímenes de Gein influyeron en el terror moderno y sirvieron de inspiración para algunos de los asesinos más célebres del cine.