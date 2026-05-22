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La periodista Àngels Barceló abandona la Cadena SER

Por el momento se desconoce el próximo destino de la periodista, que ha comunicado su decisión a la dirección de 'Hoy por hoy'

Àngels Barceló, en la Cadena SER

Àngels Barceló, en la Cadena SER / Cadena SER

EFE

Madrid

Àngels Barceló abandonará al final de la actual temporada la Cadena SER, emisora en la que presenta y dirige el programa matutino 'Hoy por hoy', según han informado a EFE fuentes de la cadena.

Por el momento se desconoce el próximo destino de la periodista, que ha comunicado su decisión esta mañana a la dirección de la cadena y a su equipo en el programa.

Tampoco se sabe todavía quién la va a sustituir a partir de la próxima temporada al frente del veterano programa matutino, por el que han pasado periodistas como Iñaki Gabilondo, Gemma Nierga o Carles Francino.

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Nacida en Barcelona en 1963, Barceló comenzó en la Cadena SER -del grupo Prisa- en julio de 2005, al frente del programa de fin de semana 'A vivir que son dos días'. Entre 2008 y 2019 dirigió y presentó el informativo vespertino 'Hora 25' y desde septiembre de 2019 dirige y presenta el magazin matinal 'Hoy por hoy', líder de audiencia en la radio en España.

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