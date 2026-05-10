La serie británica 'Adolescencia' arrasa con cuatro máscaras en los premios BAFTA de Televisión

La serie británica 'Adolescencia' (Adolescence), de Netflix, se coronó este domingo como la gran triunfadora en la ceremonia de entrega de los premios BAFTA de televisión, tras acumular un total de cuatro máscaras doradas, incluida la categoría de mejor miniserie dramática.

'Adolescencia', creada por los británicos Jack Thorne y Stephen Graham, relata la historia de Jamie (Owen Cooper), un niño de 13 años acusado del asesinato de una compañera de su colegio, y a lo largo de sus cuatro capítulos -rodados en plano secuencia- explora cómo internet impulsa la violencia, el acoso escolar o la misoginia entre los adolescentes.

El exitoso drama criminal de Netflix, que acumula 142 millones de visualizaciones y es el segundo título más visto de la historia de la plataforma (solo por detrás de la primera temporada de 'Miércoles') también partía como el favorito para estos BAFTA televisivos.

De hecho, el galardón inicial de la noche, el de mejor actor de reparto, fue a parar a manos del joven Owen Cooper, que con tan solo 16 años se consagra como una de las grandes promesas del panorama actual, gracias a su celebrado debut actoral en 'Adolescencia'.

Guiños a los Beatles

Cooper agregó así el primer BAFTA a su ya engrosado palmarés, tras haber obtenido un Globo de Oro, un Emmy y un Actor Award, y rindió homenaje a los Beatles cuando subió a recoger la máscara dorada.

"En palabras de John Lennon: no conseguirás nada si no tienes la visión de imaginarlo. Así que, creo que solo necesitas tres cosas para ser exitoso: una obsesión, un sueño y, en tercer lugar, a los Beatles", comentó el joven actor.

"Lo que necesitamos es amor, namasté", dijo Stephen Graham -continuando la referencia de Cooper al cuarteto de su Liverpool natal- tras ganar el BAFTA a mejor actor protagonista por su papel en 'Adolescencia', pues además de estar detrás de la creación de la serie también interpreta a Eddie, el padre del niño.

La Academia británica de Cine y Televisión reconoció asimismo a Christine Demarco, que encarna a Manda, la madre de Cooper en 'Adolescencia', como mejor actriz de reparto.

A las cuatro máscaras conseguidas por la serie de Netflix este domingo hay que sumarle otros dos galardones, el de mejor dirección y mejor sonido, en los premios de la técnica, que se celebraron en una ceremonia diferente el fin de semana pasado.

Un foco en Oriente Medio

La gran sorpresa de la noche se dio en la categoría de mejor actriz, donde se impuso Narges Rashidi, por su papel protagonista en la miniserie de la BBC 'Prisioner 951', y quien recordó durante su discurso de aceptación que ella era una niña nacida en Irán "que sobrevivió a la guerra con siete años".

"Otros muchos niños ahora en Irán, Gaza, Ucrania y Sudán nunca tendrán esa oportunidad. Las historias que contamos, importan", agregó la actriz.

El conflicto en Oriente Medio, o más bien su seguimiento periodístico, también obtuvo varios reconocimientos. El documental 'Gaza: Médicos bajo ataque', de la cadena británica Channel 4, consiguió el BAFTA en la categoría de actualidad, e 'Israel-Irán: La guerra de los doce días', también del mismo medio, logró la máscara de mejor cobertura informativa.

'The Studio' y 'Código de Silencio', también premiadas

El BAFTA a mejor serie dramática se lo llevó el título de ITV 'Code of Silence' (Código de Silencio), sobre una persona sorda que ofrece su ayuda a la policía gracias a su habilidad de leer los labios, que puede verse en España a través de Filmin.

Aunque el grueso de la ceremonia celebró la excelencia de la televisión británica, también reconoció a la comedia estadounidense de Apple TV+ 'The Studio', protagonizada por el canadiense Seth Rogen y la fallecida Catherine O'Hara, como la mejor serie internacional.

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La ceremonia, presentada por el comediante británico Greg Davies, hizo gala del característico humor británico y fue más desenfadada y gamberra que la de los BAFTA de cine, si bien no faltaron los momentos emotivos, como el de la artista noruega Aurora, que puso voz al tradicional 'In Memoriam'.