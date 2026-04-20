'Machos alfa' termina en Netflix: la serie ya rueda su sexta y última temporada

Netflix ya ha decidido cuándo acabará 'Machos alfa'. Apenas unos días después del estreno de su quinta temporada, la plataforma ha confirmado que la comedia creada por Alberto Caballero y Laura Caballero tendrá una sexta y última entrega, que ya se encuentra en rodaje. La serie se despedirá así con diez nuevos episodios que pondrán el cierre definitivo a una de las ficciones españolas más estables del catálogo reciente de la compañía.

La noticia llega cuando la serie sigue funcionando como una de las marcas más reconocibles de la comedia nacional en streaming. En esta última tanda, Pedro, Raúl, Santi y Luis volverán a intentar adaptarse a esa versión ideal del hombre moderno que llevan persiguiendo desde el arranque de la ficción. Pero, fiel a la lógica de la serie, todo apunta a que sus intentos de ser mejores parejas, mejores padres y aliados impecables volverán a estrellarse contra sus propias contradicciones.

Netflix mantendrá para esta despedida a su reparto principal. Regresan Fernando Gil, María Hervás, Raúl Tejón, Kira Miró, Gorka Otxoa, Paula Gallego, Fele Martínez y Raquel Guerrero, a los que se suman Cayetana Cabezas y María Adánez como parte del elenco. Además, la última temporada incorporará a Patricia Conde, María Romanillos, Joaquín Reyes y Manuela Velasco, que se unen así al tramo final de la serie.

La sexta temporada volverá a estar producida por Contubernio Films, la productora de los hermanos Caballero, y contará de nuevo con Laura Caballero en la dirección. El equipo cerrará así una ficción que ha ido creciendo dentro del ecosistema de las comedias del sello Caballero y que ha encontrado en Netflix una de sus mayores plataformas de exposición.

Con este anuncio, 'Machos alfa' entra ya en su recta final. La serie encara su despedida después de consolidar durante seis temporadas una fórmula basada en el choque entre discurso y realidad, entre la teoría de la nueva masculinidad y la torpeza permanente de sus protagonistas para ponerla en práctica.

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Netflix cierra así una etapa para una de sus comedias españolas más reconocibles, mientras los hermanos Caballero siguen ampliando su producción con otros títulos como 'La que se avecina' o 'Muertos S.L.', que continuará su trayectoria en la plataforma roja con el estreno de su cuarta temporada. Pero antes del adiós definitivo de 'Machos alfa', todavía queda una última ronda de tropiezos, discursos y crisis masculinas para Pedro, Raúl, Santi y Luis.