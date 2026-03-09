'Supervivientes: Conexión Honduras' arranca fuerte y lidera la noche del domingo con sorpresa del estreno de Loles León en La 2

La noche del domingo volvió a estar marcada por 'Supervivientes'. El espacio 'Conexión Honduras', conducido por Sandra Barneda, lideró el prime time con un 14,2% de cuota de pantalla y una media de 1.120.000 espectadores en Telecinco, situándose como la opción más seguida de la franja en su primera noche.

En Antena 3, la serie turca 'Una nueva vida' se mantuvo como una alternativa sólida al congregar a 961.000 espectadores de media y firmar un 10,1% de share, manteniéndose por encima del doble dígito en la noche dominical. Mientras, La 1 apostó por cine dentro de 'La película de la semana'. La emisión de 'Wonder Woman', de 2017, reunió a 892.000 espectadores y alcanzó un 8,3% de cuota de pantalla.

En laSexta, 'Lo de Évole' firmó una noche destacada con su doble entrega protagonizada por la actriz Lola Herrera. El programa registró un 8,4% de share y una media de 1.032.000 espectadores. Por su parte, 'Cuarto milenio', en Cuatro, anotó un 6,6% de cuota y 697.000 espectadores.

También hubo movimiento en La 2. El estreno de 'Zero Dramas', presentado por Loles León, debutó con un 3,6% de share y 334.000 espectadores. Por su parte, 'Al cielo con ella' firmó un 4% de cuota de pantalla y reunió a 507.000 espectadores.

PRIME TIME

La 1

La película de la semana “Wonder Woman (2017)”: 892.000 (8,3%)

Antena 3

Una nueva vida: 961.000 (10,1%)

Telecinco

Supervivientes. Conexión Honduras: 1.120.000 (14,2%)

laSexta

Lo de Évole: 1.125.000 (8,6%)

Lo de Évole: 938.000 (8,3%)

Lo de Évole: 279.000 (3,9%)

Cuatro

Cuarto milenio. Arrancando la nave T21: 606.000 (4,6%)

Cuarto milenio: 697.000 (6,6%)

La 2

Imprescindibles: 364.000 (2,8%)

Al cielo con ella: 507.000 (4%)

Zero dramas: 334.000 (3,6%)

LATE NIGHT

La 1

Cine “No te preocupes quierida”: 242.000 (5,8%)

Cine 2 “Dr. Nice: Palpitaciones”: 92.000 (5%)

Antena 3

Una nueva vida: 178.000 (5,6%)

laSexta

Lo de Évole: 97.000 (2,8%)

Cuatro

Cuarto milenio: 226.000 (6,7%)

La 2

Versión española “Matria”: 104.000 (2,4%)

Pioneras: 39.000 (1,9%)

TARDE

La 1

Sesión de tarde “En tierra de hombres”: 964.000 (12%)

Sesión de tarde 2 “Mujercitas (2018)”: 722.000 (8,6%)

Aquí la Tierra: 1.249.000 (10,9%)

Antena 3

Multicine “Amor sin tiempo”: 1.030.000 (10,8%)

Multicine 2 “Amor en Bangkok”: 901.000 (9,5%)

Multicine 3 “Amor, romance y chocolate”: 939.000 (8,6%)

Telecinco

Fiesta: 746.000 (7,8%)

¡Allá tú!: 939.000 (8,3%)

laSexta

La Roca: 527.000 (5,5%)

Cuatro

Home Cinema "El planeta de los simios (2001)": 805.000 (8,4%)

Home Cinema 2 “La liga de los hombres extraordinarios”: 673.000 (7%)

La 2

Saber y ganar: Fin de semana: 324.000 (3,4%)

Ciclismo “Paris-Niza: Acheres-Carrieres-Sous-Poissy”: 164.000 (1,7%)

Grandes documentales: 121.000 (1,3%)

Documentales de La 2: 133.000 (1,4%)

España sin asfalto: 205.000 (2,1%)

Crecemos juntas: 171.000 (1,7%)

Ríos: 201.000 (1,7%)

MAÑANA

La 1

Fin de semana 24h: 252.000 (13,6%)

Viaje al centro de la tele: 263.000 (7,8%)

Viaje al centro de la tele: 348.000 (9,5%)

Viaje al centro de la tele: 441.000 (10,6%)

D Corazón: 648.000 (10%)

Antena 3

Los más…: 61.000 (3,1%)

Los más…: 78.000 (2,2%)

El 1%: 142.000 (3,7%)

Cocina abierta de Karlos Arguiñano: 302.000 (6,5%)

Cocina abierta de Karlos Arguiñano: 505.000 (9,5%)

La ruleta de la suerte: 1.097.000 (14,7%)

Telecinco

Got Talent España: Momentazos: 49.000 (3%)

Got Talent España: 269.000 (8,1%)

El precio justo: 399.000 (8,6%)

El precio justo: 518.000 (7,2%)

laSexta

Equipo de investigación: 53.000 (5,9%)

Aruser@s weekend: 229.000 (9,7%)

Equipo de investigación: 195.000 (5,5%)

Equipo de investigación: 221.000 (5,6%)

Equipo de investigación: 293.000 (5,8%)

Cuatro

¡Toma salami!: 5.000 (0,8%)

¡Toma salami!: 26.000 (3%)

Volando voy: 101.000 (6%)

Volando voy: 257.000 (8%)

Viajeros Cuatro: 329.000 (8,7%)

Viajeros Cuatro: 374.000 (7,6%)

La 2

El sistema solar: 20.000 (2,3%)

Los conciertos de La 2: 35.000 (2,3%)

Medina: 29.000 (1,3%)

Buenas noticias TV: 43.000 (1,7%)

Últimas preguntas: 79.000 (2,6%)

El día del señor: 249.000 (7,1%)

Pueblo de Dios: 113.000 (3,1%)

Un país en bicicleta, diario de un ciclista: 61.000 (1,5%)

Un país para leerlo: 63.000 (1,4%)

Flash moda: 65.000 (1,3%)

El escarabajo verde: 97.000 (1,6%)

¡Qué animal!: 103.000 (1,4%)

Saber y ganar: Fin de semana: 85.000 (1%)

INFORMATIVOS

Sobremesa

Antena 3 Noticias 1: 1.858.000 (19,9%)

Telediario 1: 1.374.000 (14,7%)

laSexta Noticias 14h: 703.000 (9,6%)

Noticias Cuatro 1: 621.000 (8,5%)

Informativos Telecinco 15h: 781.000 (8,4%)

Prime Time

Antena 3 Noticias 2: 1.922.000 (14,8%)

Telediario 2: 1.722.000 (13,2%)

laSexta Noticias 20h: 1.175.000 (10,5%)

Informativos Telecinco 21h: 1.092.000 (8,5%)

Noticias Cuatro 2: 783.000 (7,1%)

RANKING

Diario: La 1 (10,3%), Antena 3 (9,8%), Telecinco (9%), Cuatro (6,7%), laSexta (6,3%), La 2 (2,5%).

Mensual: La 1 (12,2%), Antena 3 (12,1%), Telecinco (9,1%), laSexta (6,7%), Cuatro (6,6%), La 2 (3%).