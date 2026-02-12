Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Programa Carnaval de TenerifeCarla Castro, nueva Reina del Carnaval de Santa Cruz de TenerifeVibraciones TeidePremio Bonoloto TenerifeUn contenedor provoca daños en un polígonoCierran un punto de venta de drogas
instagramlinkedin

Romance bajo focos

Disney+ vuelve a confiar en Ryan Murphy, que llega con una nueva "American Story": así es 'Love Story', la historia de amor entre John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette

La plataforma estrena este viernes los tres primeros episodios de la miniserie de FX, que constará de nueve entregas.

'Love Story'.

'Love Story'. / Disney+

Carlos Merenciano

Madrid

Disney+ refuerza su alianza con Ryan Murphy. El creador amplía su universo televisivo con una nueva antología titulada “Love Story”, cuya primera entrega, ‘Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette’, se estrena este viernes, 13 de febrero, con sus tres primeros capítulos. A partir de ahí, la plataforma lanzará un episodio semanal hasta completar los nueve que forman la temporada.

La ficción, producida por FX, recrea la relación entre John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette-Kennedy, una de las parejas más mediáticas de los años noventa en Estados Unidos. Él, heredero del mito político de los Kennedy; ella, ejecutiva de Calvin Klein con identidad propia en el mundo de la moda. La serie se inspira en el libro “Once Upon a Time: The Captivating Life of Carolyn Bessette-Kennedy”, de Elizabeth Beller.

El reparto está encabezado por Paul Anthony Kelly y Sarah Pidgeon en los papeles protagonistas. Les acompañan Naomi Watts como Jackie Kennedy Onassis, Grace Gummer como Caroline Kennedy y Alessandro Nivola como Calvin Klein, entre otros. La trama aborda la presión mediática que rodeó su noviazgo y matrimonio, mostrando cómo la atención constante terminó condicionando su vida privada.

Noticias relacionadas

Creada por Connor Hines y producida por 20th Television, la miniserie cuenta con Murphy como productor ejecutivo junto a Nina Jacobson, Brad Simpson y Max Winkler, este último también director del episodio piloto. Con este lanzamiento, Disney+ amplía el sello “American Story” con una nueva mirada a una historia real marcada por el glamour, la exposición pública y la tragedia, sumándose a otras antologías como 'American Horror Story', 'American Spots Story' o 'American Crime Story'.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents