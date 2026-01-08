Joe Keery (Djo), el protagonista de 'Stranger things' que ha desbancado a Taylor Swift

Uno de los protagonistas de 'Stranger things' ha destronado a la todopoderosa Taylor Swift en Spotify. Se trata de Joe Keery, conocido por interpretar a Steve Harrington en la exitosa serie de Netflix, que acaba de llegar a su final.

El actor que ha luchado contra Vecna y sus demogorgons ha alcanzado el número uno del Top Global de Spotify con su canción 'End of beginning', desbancando del primer puesto a la cantante estadounidense, que llevaba dos meses de dominio con 'The Fate of Ophelia'.

Grabada en 2022

La canción de Keery que ahora se ha colado en las listas de éxitos, 'End of Beggining', la grabó en 2022, como parte de su segundo disco, 'Decide'. El tema ya se viralizó en marzo de 2024, sobre todo en TikTok, aunque el actor utilizaba el nombre artístico de Djo.

Nacido en Massachusetts en 1992, Keery lleva 11 años de carrera haciendo películas y series, aunque siempre ha estado interesado por la música, como unos cuantos de sus jóvenes compañeros de 'Stranger things': desde Charlie Heaton (el apocado Jonathan), que toca la batería en la banda de rock Comanechi, a Gaten Matarazzo, el tierno Dustin, que tiene una banda de versiones llamada Work In Progress, pasando por el espigado Finn Wolfhard (el valiente Mike Wheeler), que canta y toca la guitarra en Calpurnia.

Antes de darse a conocer como Djo, Keery se pasó varios años viviendo en Chicago, donde formó parte de la banda Post Animal como guitarrista y batería.

El guaperas con pelazo

Pero el éxito de 'Stranger things', en el papel del guaperas del instituto con pelazo que acaba convirtiéndose en uno más de la pandilla de Eleven y compañía le animó a mudarse a Los Ángeles y le obligó a dejar Post Animal, aunque no la música.

Comenzó entonces su carrera en solitario bajo el pseudónimo de Djo y lanzó su primer álbum como solista, 'Twenty, 'twenty'. Paralelamente, seguía participando en todas las temporadas de 'Stranger things' (está en la serie desde sus inicios) y en otros proyectos cinematográficos ('Free Guy') y televisivos ('Fargo').

Joe Keery, en la quinta temporada de 'Fargo' / MOVISTAR PLUS+

En la franquicia basada en la película de los hermanos Coen, por ejemplo, es un ayudante del 'sheriff' de lo más chungo que trata de cazar a su madrastra (Juno Temple) por orden de su despiadado padre (Jon Hamm).

'Look' diferente

Para el próximo disco de Djo algunos aventuran incluso una colaboración con la todopoderosa Taylor Swift, desde que el actor coincidió con la cantante de 'Anti-Hero' en unos estudios del Greenwich Village de Nueva York, donde ahora reside el intérprete.

Joe Keery, como Djo / Youtube

En sus publicaciones promocionando su música aparece con un 'look' muy diferente al que presenta como actor, parapetado detrás de unas gafas y una larga melena. Pero a sus fans les gusta hacer referencia a su serie más famosa en sus conciertos, donde se han visto pancartas que hacen referencia al villano de la ficción de Netflix: "Escuchar a Djo todo el día mantiene alejado a Vecna".