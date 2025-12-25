Del 'tamarismo' al golpismo: las 10 mejores series españolas de 2025

2025 ha sido un buen año de producción de series españolas. La ficción ‘made in Spain’ ha revivido momentos cruciales de la historia reciente del país, ha reflexionado sobre la vida y la muerte, ha propuesto comedias sobre la gente corriente, ha investigado turbios asesinatos, ha denunciado el fácil acceso de los adolescentes al porno, nos ha hecho reír con las historias de mujeres al borde de un ataque de nervios y hasta ha reivindicado, con mucha fantasía, a figuras televisivas denostadas.

Ciudad de sombras (Netflix) Los edificios barceloneses de Gaudí se convierten en escenarios de crímenes en este 'thriller' que adapta la saga de Milo Malart escrita por Aro Sáinz de la Maza. En la investigación colaboran un ‘mosso’ con muchos traumas (Isak Férriz) y una subinspectora de la Policía (Verónica Echegui, en su último trabajo antes de su muerte).

Animal (Netflix) El prolífico Luis Zahera volvió a su Galicia natal después del éxito de 'As bestas' en esta comedia en la que interpreta a un veterinario rural que empieza a trabajar en una tienda de mascotas gestionada por su sobrina (Lucía Caraballo). Su carácter rudo y su visión de la profesión chocan constantemente con sus excéntricos clientes urbanitas.

Furia (HBO Max) Félix Sabroso se rodea de un excelente elenco femenino (Candela Peña, Ana Torrent, Nathalie Poza, Carmen Machi, Cecilia Roth, Claudia Salas, Pilar Castro) para trazar cinco historias protagonizadas por mujeres a punto de estallar por culpa de su entorno. Aunque parten de diversos dramas, todas rezuman mucha ironía.

Anatomía de un instante (Movistar Plus+) Alberto Rodríguez reconstruye los entresijos del golpe de Estado del 23-F a través los tres hombres que no se agacharon cuando Antonio Tejero lanzó los disparos en el Congreso: el presidente Adolfo Suárez (Álvaro Morte), el líder del Partido Comunista, Santiago Carrillo (Eduard Fernández), y Gutiérrez Mellado (Manolo Solo).

Yakarta (Movistar Plus+) Diego San José (‘Celeste’, ‘Vota Juan’) teje un monumento a los perdedores en esta serie en la que se adentra en el mundo del bádminton. Un entrenador en horas bajas (Javier Cámara), marcado por un trauma del pasado, descubre a una joven jugadora (Carla Quílez), un auténtico diamante en bruto a la que lleva a competir por polideportivos de ciudades de provincia esperando triunfar… y vengarse de quienes le dieron la espalda.

Pubertat (HBO Max) Leticia Dolera reflexiona acerca del fácil acceso al porno de los chavales de hoy en día a través de este drama sobre las repercusiones de una denuncia de agresión sexual en el seno de una comunidad ligada a la cultura 'castellera'. El caso desarma a los padres de los chicos (Dolera interpreta a una de las madres) y disuelve conexiones entre familias.

A muerte (Apple TV+ y Atresplayer) Dani de la Orden propone una comedia romántica poco convencional que reflexiona sobre la vida y la muerte. Un joven de lo más responsable (Joan Amargós) tiene un flechazo con una creativa publicitaria alérgica al compromiso (Verónica Echegui) justo cuando le diagnostican un cáncer que requiere una complicada operación a corazón abierto.

Cuando nadie nos ve (HBO Max) 'Thriller' de Enrique Urbizu ('No habrá paz para los malvados', 'La caja 507') en el que Maribel Verdú es una sargento de la Guardia Civil que investiga unos extraños sucesos acaecidos en la procesión de Semana Santa de Morón de la Frontera. Deberá colaborar con una agente especial estadounidense (Mariela Garriga).

Superestar (Netflix) Nacho Vigalondo ('Los cronocrímenes') recrea, con mucha fantasía, humor y humanidad, el ascenso y la caída de los excéntricos personajes que alimentaron ‘shows’ televisivos como ‘Crónicas marcianas’ a principios de los 2000: Yurena, antes conocida como Tamara, Leonardo Dantés, Paco Porras, Arlekín, Loli Álvarez y Tony Genil.

Poquita fe (Movistar Plus+, temporada 2) Pepón Montero y Juan Maidagán ('Justo antes de Cristo', 'Camera café') reivindican la vida de la gente corriente en esta comedia protagonizada por una pareja de lo más naíf, tierna y entrañable (Raúl Cimas y Esperanza Pedreño). A la espera de poder mudarse a su nuevo piso, se ven obligados a convivir con los padres de ella y su inmadura hermana, lo que da pie a las situaciones más disparatadas, que ellos mismos relatan dirigiéndose a cámara.

Las listas de mejores series del año han sido elaboradas con las votaciones de Inés Álvarez, Quim Casas, Marisa de Dios, Juan Manuel Freire, David Morán y Rafael Tapounet