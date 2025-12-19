Guiño sexi
'Emily in París': la marca sueca de bienestar sexual Lelo se cuela en la quinta temporada
En el episodio 7, titulado 'Segundas oportunidades', los productos aparecen como parte de una de las celebraciones del Orgullo más grandes y vibrantes de Europa
Laura Estirado
¡Sorpresa! La marca de bienestar sexual Lelo y sus juguetes más vendidos -Lelo Sona2 Cruise™ y Soraya Wave™- hacen una aparición sorpresa en la quinta temporada de la serie 'Emily in París' (Netflix)que se acaba de estrenar este jueves 18 de diciembre (y que esta vez la acción se traslada a Roma). Este cameo en la exitosa producción pone de relieve la conexión de la marca con un estilo de vida moderno, aspiracional y, por encima de todo, inclusivo.
En el episodio 7, titulado 'Segundas oportunidades', la carroza y los productos de Lelo aparecen como parte de una de las celebraciones del Orgullo más grandes y vibrantes de Europa, el de París. La serie no solo utiliza el espíritu de Lelo, sino que convierte a la firma de bienestar sexual en una declaración cultural: una declaración sobre la misión de Lelo de hacer que las personas se sientan más cómodas y seguras con su sexualidad.
Empoderamiento y sensualidad
En los últimos años, la serie se ha hecho famosa por generar conversaciones audaces en torno al empoderamiento y la sensualidad, por lo que resulta natural que refuerce la narrativa de Lelo, que durante las últimas dos décadas ha llevado la conversación sobre las necesidades y los deseos de las personas al centro del debate, ayudándolas así a construir confianza y a mejorar su bienestar general
Suscríbete para seguir leyendo
- La Aemet prevé lluvia, nieve y viento este viernes en Tenerife
- Detenido tras una persecución de 35 kilómetros de Ofra hasta Güímar
- Malos olores, heces de perros en la azotea y un okupa en el Mercado de Santa Cruz, según Sanidad
- Cancelado el concierto de Óscar D'León en La Palma por dificultades para viajar con su banda desde Venezuela
- HiperDino abrirá en primavera el edificio comercial Drago Plaza
- La gasolinera de la suerte' en Tenerife desafía al sorteo de Navidad
- El Cabildo de Tenerife se plantea levantar la emergencia hídrica por las últimas lluvias
- Parece la Puerta del Sol en Nochevieja, pero está en Santa Cruz de Tenerife: esta es la icónica plaza que RTVE ha elegido para las Campanadas Canarias 2026