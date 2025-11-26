‘Atasco’ vuelve a liarla por Navidad: así es la tercera temporada, cargada de fichajes de famosos, y que ya tiene fecha de estreno en Prime Video

Prime Video estrenará el próximo 22 de diciembre la tercera temporada de ‘Atasco’, su último gran éxito de comedia, que ambienta su nueva temporada en la época navideña. La ficción, conocida por su humor afilado y su tono urbano cargado de ironía, vuelve puntual a su cita con una nueva tanda de historias que transcurren en una noche caótica en plena ciudad, justo el día en que se celebra el Sorteo de Navidad.

La serie incorpora un amplio elenco de rostros conocidos que se verán atrapados en un monumental embotellamiento mientras intentan llegar a tiempo a sus compromisos navideños. Entre los protagonistas figuran Lolita Flores, Leo Harlem, Clara Lago, Salva Reina, Carlos Chamarro, Mélani Olivares, Dafne Fernández, Carlos Santos, Bárbara Santa-Cruz, Fran Perea, María Adánez, Luis Callejo, Alejo Sauras, Llum Barrera, Carlos Hipólito o María Galiana, entre muchos otros. A ellos se suman figuras de televisión, redes sociales y radio como Grison, Patricia Conde, Agustín Jiménez, Flipy, El Cejas, Daniel Fez o Pilar García Muñiz. La temporada también contará con la aparición estelar de Ramoncín, interpretándose a sí mismo.

La producción de estos nuevos episodios vuelve a estar dirigida por Rodrigo Sopeña, creador de la ficción. Onza repite al frente del proyecto junto a Prime Video y Publicis Rebellion, con José María Irisarri y Gonzalo Sagardía como productores. El equipo ejecutivo está formado por Santiago de la Rica, Valentina Pozzoli, Enrique Fernández-Galiano y el propio Sopeña.

La temporada llega con seis capítulos que recuperan el humor urbano que caracteriza a la serie: enredos, coincidencias imposibles y encuentros inesperados que se suceden en una noche donde todo puede pasar antes de la llegada de la Navidad. ‘Atasco’ se ha consolidado como una de las propuestas más divertidas de la plataforma, y su regreso promete mantener intacto su espíritu de comedia coral.

En esta nueva entrega, los personajes se enfrentan a historias tan frenéticas como emotivas en un atasco gigante que actúa como punto de partida: desde una abuela decidida a romper las reglas hasta un profesor obsesionado con el orden, una modelo dispuesta a vengarse o un rockero al que todos daban por muerto. Un cóctel que convierte el asfalto en el escenario perfecto para celebrar, a su manera, la llegada de las fiestas.