El regreso de 'Anthology', la serie documental que devolvió la relevancia cultural a los Beatles

Estamos en 1994. Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr se han juntado en un estudio después de años de hostilidad y distanciamiento para convertir una grabación casera de John Lennon en solitario en la nueva canción de los Beatles. La primera que el grupo, disuelto en 1970, publicará con su nombre en dos décadas y media. Esa canción, 'Free as a bird', verá la luz al año siguiente como parte del proyecto 'Anthology', una colosal operación de reivindicación del legado de la banda de Liverpool que incluirá una docuserie biográfica de ocho capítulos, tres discos dobles (o triples, en la versión de vinilo) con grabaciones inéditas y tomas alternativas y un libro con la historia del grupo contada por sus protagonistas. Tal vez exaltado por la emoción del reencuentro, el McCartney de 1994 parece fantasear con la posibilidad de que la epopeya de los Beatles tenga algún tipo de continuidad. "Sin duda, esto es la culminación de algo -comenta-, pero no sé si eso significa que sea un final". Harrison, que solo ha accedido a participar en 'Anthology' para resolver un grave problema financiero, tiene una visión más filosófica y, a la postre, visionaria del asunto: "Los Beatles seguirán viviendo en los discos y las películas y los libros, en los recuerdos y en las cabezas de la gente. Se han convertido en algo autónomo. Los Beatles existen sin nosotros".

Sin John Lennon, que murió asesinado en 1980, y sin George Harrison, que falleció de cáncer en 2001, los Beatles siguen existiendo 30 años después de aquellas proféticas palabras. No solo están vivos, sino que gozan de una excelente salud. La última prueba es justamente la aparición de una versión restaurada y ampliada del proyecto 'Anthology'. El pasado viernes se publicaron los discos, con las grabaciones originales remasterizadas y un cuarto volumen que incluye otras 13 tomas inéditas y nuevas mezclas de 'Free as a bird' y 'Real love', además de 'Now and then', la tercera canción que McCartney, Harrison y Starr grabaron a partir de una 'demo' que había dejado Lennon y que no se completó hasta 2023. Y esta semana llega el turno de la docuserie, que estará disponible en la plataforma Disney+ a partir del miércoles 26 con el añadido de un noveno capítulo.

Mientras los discos de 'Anthology' estaban concebidos para satisfacer a los fans más entusiastas, siempre dispuestos a encontrar muestras de la magnificiencia 'beatle' hasta en la grabación más inaudible, el propósito de la serie documental consistía en construir algo así como una historia canónica del grupo para que este fuera descubierto por las nuevas generaciones. Estrenada en plena eclosión del 'britpop', movimiento que reivindicaba el sonido y la imagen de las bandas inglesas de los años 60, el 'timing' no podía ser mejor. A mediados de los 90, 'Anthology' devolvió a los Beatles el papel de fuerza cultural relevante que habían perdido en la década anterior. Ya no lo iban a abandonar: su siguiente gran lanzamiento, el álbum recopilatorio '1', se convirtió en el disco más vendido de los años 'dosmil'.

"Estábamos en guerra"

La historia de la serie 'Anthology' se remonta a 1970, cuando, en medio de las disputas que propiciaron la ruptura de los Beatles, uno de sus más estrechos colaboradores, Neil Aspinall, empezó a trabajar en un documental titulado 'The long and winding road' que debía explicar la historia del grupo a partir del testimonio de los cuatro protagonistas y de material de archivo, sin un narrador al uso ni entrevistas a personal ajeno a la banda. El proyecto topó con numerosos problemas derivados de la mala relación personal entre los músicos -en palabras de Harrison, "estábamos en guerra"- y del embrollo legal creado en torno a la propiedad de sus canciones. No fue hasta la llegada de los 90, ya con los pleitos zanjados, cuando el documental recibió la luz verde, reconvertido en una serie de televisión y rebautizado como 'The Beatles Anthology'.

Los Beatles, en 1967, durante el rodaje de la película 'Magical Mistery Tour' / Disney+

La docuserie se estrenó en la cadena estadounidense ABC en noviembre de 1995 en tres entregas mientras que en el Reino Unido se dividió en seis capítulos que la ITV emitió entre el 26 de noviembre y el 31 de diciembre. Unos meses después, se publicó en vídeo una versión expandida de ocho volúmenes, que es la que ahora aterriza en la plataforma Disney+, aunque con las imágenes 'rejuvenecidas' gracias a la misma tecnología que ya se empleó en el 'Get back' de Peter Jackson y con un nuevo capítulo, el noveno, que documenta precisamente la reunión de Paul, George y Ringo (los 'threetles') a mediados de los 90 para trabajar en el 'Anthology' original.

No es un material que aporte grandes revelaciones, pero los fans no podrán evitar emocionarse con las filmaciones de los tres juntos en el estudio, mezcla de magia crepuscular y nostalgia. Y es un deleite para cualquiera contemplar el contraste entre el entusiasmo algo impostado con el que McCartney afronta el proyecto y el gesto receloso que exhibe Harrison en todo momento; una actitud pasivo-agresiva que alcanza su punto de mayor causticidad en una escena en la que el productor George Martin hace sonar una grabación de 'Golden slumbers', canción de Paul incluida en el elepé 'Abbey Road'. Harrison, muy poco impresionado, pregunta primero en qué disco salía ese tema y después, al escuchar el arreglo de viento, mira hacia la cámara y, rompiendo la cuarta pared, comenta: "Un poco cursi, ¿no?".

Disney+ estrenará los tres primeros capítulos el día 26; las entregas 4, 5 y 6, el jueves 27, y los tres últimos episodios, el viernes 28.