Nuevos episodios
'Muertos S.L.' estrena temporada en Netflix con aviso de su creador: "La mejor de la serie"
La comedia estrena seis nuevos capítulos tras su salto a Netflix
Redacción Yotele
'Muertos S.L.' estrenó ayer su tercera temporada en Netflix un mes después del anuncio del cambio por sorpresa de plataforma. La serie de Alberto y Laura Caballero cuenta en esta nueva tanda con seis capítulos que ya están disponibles.
"Para mi gusto (por ahora) la mejor temporada de la serie", anunciaba su creador en un post en X, donde horas más tarde daba las gracias a los seguidores de la ficción por colocarla en el número 1 en España del top de la plataforma.
Así es la nueva temporada
La funeraria Torregrosa vuelve a abrir sus puertas con Vanesa (Amaia Salamanca) como su nueva directora. Dadas las rencillas previas con Dámaso (Carlos Areces), este, haciendo gala de su habitual inventiva, usará todos los subterfugios posibles para conservar su puesto de trabajo, incluso si esto conlleva pasar por encima de sus compañeros.
Un reparto de lujo
A los ya mencionados protagonistas Carlos Areces y Amaia Salamanca se unen al reparto Ascen López (Machos Alfa), Salva Reina (El 47, Legado), Aitziber Garmendia (Machos Alfa), Adriana Torrebejano (Cristo y Rey), Diego Martín (Legado), Gerard B. Fillmore (Reyes de la noche), Roque Ruiz (El pueblo), Lorea Intxausti (Go!aze) y Manolo Cal (Cuéntame cómo pasó).
