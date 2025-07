Gervasio Deferr reaparece en redes sociales para promocionar su serie tras las acusaciones de abusos sexuales

El pasado mes de noviembre, unas acusaciones de abusos sexuales vertidas sobre el exgimnasta y triple medallista olímpico Gervasio Deferr, sacudieron el panorama deportivo nacional. La mujer que lo acusó sostenía que ella, y al menos otras dos mujeres más, fueron violadas por el deportista cuando todas ellas eran menores de edad durante su época de entrenamientos en el Centro de Alto Rendimiento (CAR). Deferr, que se encontraba en plena promoción de la serie protagonizada por Óscar Casas que recogía su historia, prefierió mantener silencio. Este miércoles, ha reaparecido en redes sociales para retomar la promoción de su serie y defender su inocencia.

"Por fin puedo hacer esta publicación", empieza el vídeo que ha compartido el exgimnasta en su perfil de instagram. "Hace unos meses se me acusó de algo muy, muy feo. He dejado pasar un tiempo para ver la reacción de la gente y para que si hay alguien que me está acusando de algo que salga. En este tiempo no ha habido absolutamente nada, como ya tenía clarísimo que ocurriría", afirma Deferr . En el momento en que estalló el escándalo, el exgimnasta de encontraba a las puertas de estrenar la producción 'El gran salto' producida por Atresmedia y Diagonal TV y con las informaciones, el estreno quedó paralizado de forma "puramente preventiva".

La serie de su vida

La serie basada en el libro de su vida consta de cinco capítulos y recoge la tortuosa carrera, retirada y posterior caída en desgracia a causa del alcohol y las drogas del gimnasta olímpico. El primer capítulo vio la luz verde el pasado fin de semana. "En estos meses he perdido muchísimo, prácticamente todo. Lo único que no he perdido es la esperanza de poder demostrar y defenderme de algo así", explica el deportista en su vídeo.

"Ya dije que no haría más declaraciones hasta que no tuviese novedades y por fin ha llegado el momento. En muy breve periodo de tiempo vais a saber noticias relacionadas con este tema. Por fin estamos pudiendo avanzar y todo quedará aclarado en muy poquito tiempo", prosigue. "Soy una persona que he tenido golpes y golpes y golpes y siempre me he levantado y que además siempre he reconocido las cosas que me han pasado y por lo que he vivido por si mi experiencia le podría servir a alguien y ahora solo espero salir de este bucle de negatividad", zanja el deportista.

Tras esas palabras, Deferr prosigue a felicitar al actor que le encarna en la producción y afirma que es "abrumador y espectacular tanto el trabajo como el cambio físico. Es realmente como ver una foto mía de Sídney y una de hace cinco años donde me veía más delgado, dañado y demacrado" y emplaza a sus seguidores a verla.