Sarah Jessica Parker, de vuelta con 'And just like that…': "Todavía me preocupa no hacerlo lo bastante bien"

Aunque hoy en día parezca mentira, hubo un tiempo en que las mujeres no dominaban como ahora la televisión, ni tenían el mismo permiso para ser personajes complicados, a la vez cómicos y trágicos y capaces de hacer cosas dudosas sin perder protagonismo. A todo ello ayudó sobremanera 'Sexo en Nueva York', cuyo espíritu pervive hoy en día en 'And just like that…', secuela tardía de aquella que ha obtenido un éxito popular y una relevancia cultural nada desdeñables.

Si la primera serie desmontó la idea de que estar soltera en la treintena es una cosa triste, la segunda desdice que llegar a los cincuenta significa una estabilidad madura. En la juventud podemos observar a la gente de esa edad y pensar que lo sabe y tiene todo, pero nada más lejos de la realidad. 'And just like that…' vuelve a demostrarlo con su tercera temporada, nueva inmersión en las realidades privilegiadas pero complicadas del clásico grupo de amigas de los noventa (menos la Samantha de Kim Cattrall) y algunas heroínas añadidas para la ocasión.

En el centro, como antaño, la escritora Carrie Bradshaw de Sarah Jessica Parker, que según la actriz lleva casi tres décadas con la misma misión en mente: "Desde el principio y hasta ahora, su búsqueda siempre ha sido la misma. ¿Dónde está el hogar? ¿Qué es el hogar? Y una vez haya llegado a la conclusión de lo que es, ¿cómo puedo encontrarlo?", nos explica la actriz en un 'junket' virtual.

Sarah Jessica Parker (Carrie Bradshaw) en una imagen promocional de 'And just like that…' / Warner Bros. Discovery

Por su parte, Parker lleva veintisiete años buscando el modo de hacerlo bien. "Siempre me preocupa que el trabajo no esté a la altura. Me gustaría ser madura y que toda mi experiencia me hubiera hecho más inconsciente, pero sigo siendo la misma del principio, porque me preocupo mucho por lo que hago y me sigue importando igual que todo quede perfecto".

A favor del papel

Al principio de la nueva temporada, Carrie está metida en una relación a distancia con Aidan (John Corbett), quien, recordemos, quiso concentrarse en ser buen padre después de que su hijo sufriera un accidente. Ella le envía postales 'vintage' de la vieja Nueva York con un corazón como único mensaje. Él le contesta con postales desde Virginia, pero sin mensaje alguno. No parece forma de mantener viva una pasión durante los cinco años de separación que Aidan ha pedido a Carrie. "Sé de gente cuyos compañeros viven en otros sitios, más todavía hoy en día, cuando tantos viajamos por trabajo", dice Parker. "Puede funcionar, pero no estoy segura de que vaya a ser así con Carrie y Aidan. No sé si serán capaces de soportar sus respectivas ausencias, dado lo mucho que su anterior relación se basaba en la cercanía física".

Los amantes de la prensa tradicional dirán que Aidan no vale la pena: ¿cómo puede no saber que aún existen diarios de papel? Pregunto a Parker por sus propios hábitos de consumo de noticias. "Leo el 'Times' en papel, sobre todo en fin de semana. También necesito revistas como 'The Atlantic' y 'The New Yorker' en formato físico. Creo que están hechas para ser llevados de un sitio a otro. Creo que retengo más y aprendo más, especialmente con artículos largos, cuando leo en papel. Por otro lado, estoy asombrada por la expansión digital del 'Times'; es algo impresionante. También me gusta que las publicaciones de industria tengan una versión web constantemente actualizada, porque así me entero de todo enseguida. Pero hay algo muy placentero en sostener libros y revistas. No me verá con un Kindle".

Más allá de Carrie

Por su parte, Miranda Hobbes (Cynthia Nixon) vuelve a estar metida en una serie sobre citas como la de las noventa: la vemos pululando por bares de lesbianas en busca de alguna clase de conexión, aunque sea tan imperfecta como la que encuentra en el primer episodio. El mayor problema de Charlotte York Goldenblatt (Kristin Davis) es, en principio, una señora que asegura que su bulldog Richard Burton es un perro de temer.

En cuanto a las nuevas heroínas, Seema Patel (Sarita Choudhury) está a punto de morir mientras espera una llamada de FaceTime; su último percance con ese novio director de Marvel que no le da lo que quiere. Y Lisa Todd Wexley (Nicole Ari Parker) se prepara, no sin estrés, para presentar a la PBS su propuesta de una docuserie que arrojaría luz sobre diez heroínas afroamericanas demasiado poco conocidas. "La vamos a ver lidiando a la vez con un problema de trabajo y con algo muy grave que pasa en su familia", apunta la actriz que le da vida. "Todos esos detalles emocionales fueron difíciles de interpretar. Era todo muy crudo y espero haber hecho justicia a los momentos".

La crudeza detrás del glamur

Para Michael Patrick King, 'showrunner' y productor ejecutivo de la serie (y antiguo jefe de 'Sexo en Nueva York'), esta franquicia siempre ha tratado sobre "la crudeza detrás del glamur". Quien la acusa de ser mera frivolidad no debe haber visto un solo episodio, o no haber sido capaz de ver más allá de sus prejuicios. Nicole Ari Parker aprecia que haya "tantas mujeres en la sala de guionistas: eso ayuda a que todo resulte genuino y auténtico". Por otro lado, King prefiere pensar en personajes antes que en géneros. "Mis guionistas mujeres no reflexionan solo sobre lo que significa ser una mujer, sino también qué significa ser Aidan, o Anthony [Mario Cantone], o cualquier otro personaje masculino. No pensamos en términos de mujeres u hombres genéricos".

Cuando pregunto a King por los temas centrales de esta temporada, rápidamente responde con un solo concepto: "Las relaciones. Eso es todo. Relaciones nuevas, familiares, antiguas, posibles, de amistad. Y la más importante: la que tienes contigo mismo. Las relaciones son el ADN de la serie, su núcleo emocional, su esencia. Lo demás, el adorno, lo divertido, es el verano en la ciudad. Los colores, el sol, el porno inmobiliario…". La fantasía de esa Nueva York idealizada llevada a sus últimas consecuencias. "Pero siempre hemos sido así, ¿no?", responde. "Siempre hemos tenido ese punto de escapismo. La gente huye de sus vidas y viene a Nueva York y se pone Manolos y bebe Cosmos. Mejor todo eso que doblar la colada”.

Inspiración de Coretta Scott King

Desde luego, los 'outfits' son parte de la evasión y la diversión, sobre todo cada vez que Carrie o LTW salen a la calle. La segunda puede afrontar un martes normal con el nivel de couture que no es normal. Dice Nicole Ari Parker: "No es demasiado sencillo cargar con esos bolsos, esas gafas de sol y esas joyas enormes y decir tus líneas de guion de forma natural. Pero he tenido que aprender, porque así es Lisa y esa es su vida. Se pone esa clase de accesorios para recoger a sus hijos de la escuela. Ella no salva sus mejores vestidos para las ocasiones especiales".

Según nos explica, cada estilismo es una instalación de museo. Esculpida a la perfección desde el interior y hacia fuera. "Hay cosas que a veces ni se ven, como los zapatos, lo que llevo en el bolso o las joyas que hay debajo del abrigo. Todo es increíble. En cierta escena del sexto episodio llevo un conjunto inspirado por Coretta Scott King en el funeral de su marido, el Dr. Martin Luther King Jr. También un poco por Jackie O. Me sentía como una escultura con ese sombrero y ese traje diseñado para resultar estilizado y, a la vez, expresar el duelo. En esta serie, la ropa también cuenta la historia".