Omar Ayuso: "En 'Mariliendre' he recurrido a mis armaduras del pasado para mostrar la falsa seguridad de entonces"

En 'Mariliendre', la nueva serie de Atresplayer producida por Los Javis y creada por su tocayo Javier Ferreiro, la protagonista (Blanca Martínez Rodrigo) tiene un extenso séquito de amigos gais. Los interpretan Martin Urrutia, Carlos González, Yenesi y dos artistas con experiencias muy diferentes en el mundo de la interpretación: Omar Ayuso, uno de los veteranos de 'Élite' al que últimamente hemos visto en 'Yo, adicto', y Álvaro Jurado, 'tiktoker' sevillano que se estrena como actor con esta serie.

-¿Cómo se han enfrentado al reto de cantar que suponía esta serie?

-Álvaro Jurado: Yo me he sentido muy acompañado por mis compañeros, que me han ayudado mucho, el equipo técnico y mi 'coach' de interpretación y los del estudio.

-Omar Ayuso: Siempre es un reto interpretar, pero en mi caso lo nuevo era el baile y el canto. Las coreografías es a lo que más tiempo le he hemos dedicado, porque es muy difícil hacer un musical. Por momentos ha sido frustrante, porque me costaba mucho ir al estudio y escucharme cantar, lo pasaba muy mal, y otras veces ha sido muy gratificante. Nos pasó una cosa muy bonita que a partir de ahí he aplicado a mi vida. Cuando nos presentaban una coreografía por primera vez tenía la sensación de que no iba a poder hacerla, y al final podía. La última en cambio, ya pensé desde el principio que íbamos a ir a por ella. Hay una cosa ahí de romper los propios límites que te has puesto tú en tu cabeza que ha supuesto un crecimiento para mí.

-¿Qué le convenció a dar el paso y aceptar participar en un musical, sabiendo que le producía tanta inseguridad?

-Omar Ayuso: En primer lugar, la historia de contar a la mariliendre como la protagonista, y no como la amiga de los gais. Eso me atrajo mucho. Luego, esa especie de pseudotrama amorosa-platónica entre la mariliendre y su gay, que cuando lo leí me pareció muy descorazonador, porque no hay forma de triunfar ahí, todo está perdido. También me llamó que fuera un musical con éxitos de los 2000 y que viniera de la mano de Suma Content [la productora] y con el sello de calidad de Los Javis.

-Álvaro Jurado: A mí cuando me llegó solo sabía que era una serie musical, y como tanto cantar como bailar me gusta... Desde el principio hice el 'casting' para Santi y al principio me dijeron que no, pero algo pasaría que luego me llamaron para hacerlo presencial. Mi padre me animó a intentarlo. Cuando ya me leí el guion entero vi que era un proyecto muy bonito porque trata temas muy importantes, con los que la gente puede aprender mucho: la importancia de no guardarte las cosas, de saber que los amigos siempre estarán ahí si los cuidas...

Álvaro Jurado / ATRESMEDIA

-La serie escarba mucho en el colectivo LGTBI, pero de una forma más realista a lo que hacía otra serie que había hecho Omar, 'Élite'. ¿Qué les ha enseñado?

-Omar Ayuso: En mi caso hay mucha identificación con el ecosistema que presenta. Por ejemplo, la primera discoteca gay a la que fue también fue Delirio [la discoteca que aparece en la serie], y mi postadolescencia y mi primera edad adulta la he vivido en las calles de Chueca por la noche. Estoy de acuerdo en que no se puede hablar de 'Élite' en términos de representación, porque todo es una irrealidad. A mí algo que me enganchó del proyecto es que, aunque en un primer momento se hace una representación del mundo de la droga y de la noche muy lúdica y ociosa, sí que se presenta la consecuencia negativa en algunos personajes que tuvieron una conducta insana con esas sustancias. Creo que es muy difícil representar al colectivo porque hay tantas realidades 'queer' como personas 'queer'. Pero es importante que sigamos intentándolo.

-Álvaro Jurado: yo nunca había salido de ambiente, nunca había tenido un grupo de gais y una mariliendre. Mi personaje, Santi, lo vivía por primera vez porque venía de un pueblo de Sevilla y acababa de salir del armario, y a mí me ha pasado lo mismo porque no sabía cómo era nada. La serie también enseña que la familia no tiene por qué acompañarte toda la vida si no te hace bien, sino que tú eliges a la gente que quieres que te acompañe. Es muy importante cuidar las amistades.

-En 'Yo, adicto', Omar confesó que había ayudado mucho a crear a su personaje, incluso se habían incorporado frases que había propuesto. ¿Aquí ha pasado algo parecido?

-Omar Ayuso: Mucho. Yo soy más mayor que mi personaje en el pasado y hay toda una mochila de mis 17, 18, 19, 20 años a la que he recurrido, a las amistades, a las frases, a mi conducta, a la manera de relacionarme, a mi frivolidad, a mis armaduras para mostrar la falsa seguridad de entonces. Y a mí me ha servido. Ha habido mucha manga ancha para que aportáramos lo que quisiéramos.

-Álvaro decía que había muchas cosas de esta serie que no había vivido y que ha descubierto aquí, ¿pero a Omar le ha llegado a romper alguna escena porque revivía alguna situación?

-Omar Ayuso: Todos tenemos amigos a los que hemos perdido porque en un momento hemos sido egoístas y no hemos sabido cuidarlos, y eso siempre te pellizca. Uno nunca acaba de perdonarse esas cosas. A mí sí que me ha movido mucho la serie en ese sentido.