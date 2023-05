'Silo' (Apple TV+): una 'Perdidos' subterránea con equipo de lujo

Entre los planes con anuncios o la cada vez mayor conciencia de que estrenar un capítulo a la semana te asegura mayor impacto en la conversación, el 'streaming' se parece cada vez más a la televisión generalista de siempre. Y el estreno de algo como 'Silo' (Apple TV+, viernes, día 5) es otra señal en esa misma dirección: nos recuerda a aquel antiguo frenesí de las cadenas por encontrar un nuevo 'Perdidos', una serie-puzle en la que cada enigma solo esconda otro mayor, para desesperación, adicción e histérica teorización online de los espectadores.

Apple encontró el punto de partida en una trilogía de libros de Hugh Howey que, en su origen, habían sido de hecho obras serializadas. "Como escritor, no puedo estar más influido por la televisión y por los tebeos", nos explica el autor por videollamada. En un principio, aquellos volúmenes iban a ser llevados al cine por Ridley Scott, pero Howey casi se alegra de que esa posibilidad acabara no llegando a nada. "Por la sucesión de 'cliffhangers', o por la combinación de un tema central con un puñado de pequeñas tramas, mis libros se prestaban mucho mejor a una adaptación para televisión".

El 'Silo' del título de saga y serie hace referencia al hogar cilíndrico subterráneo donde viven las que son, en teoría, las últimas diez mil personas bajo la faz de la tierra. Así se protegen de un mundo surcado por vientos tóxicos, el que observan diariamente a través de una de las paredes de la cafetería: un horizonte sin vida alguna.

Los personajes no saben quién construyó el silo, ni por qué el exterior se ha vuelto letal. Hace siglo y medio hubo un levantamiento y se culpa a aquellos rebeldes de la destrucción de todos los documentos y los libros que permitirían aprender algo sobre la prehistoria del lugar o el mundo más allá de esas paredes. Quienes intentan averiguar algo acaban mal. Es el caso, en teoría, de la esposa (Rashida Jones) del sheriff (David Oyelowo), éste ahora decidido a seguir los pasos de su mujer, atreverse a salir ahí fuera.

'Showrunner' de prestigio

A los mandos de 'Silo' encontramos a Graham Yost, veterano guionista de cine ('Speed') y televisión ('Band of brothers') que brilló como creador con 'Justified: La ley de Raylan', magnífica serie basada en un personaje de Elmore Leonard. Confeso admirador de 'Perdidos' desde hace una eternidad, ahora por fin podía jugar a placer con el enigma, el secreto, el misterio. "Siempre fui fan de aquella serie", reconfirma a este diario. "En la sala de guionistas hablamos mucho sobre la Escotilla, que para mí es una de las mejores revelaciones de final de temporada que se hayan visto jamás".

E igual que Damon Lindelof con su famosa cocreación, Yost asegura que, en realidad, lo más importante de 'Silo' son los personajes. Uno en concreto: Juliette (Rebecca Ferguson), que no Juliet, ingeniera en busca de respuestas sobre la muerte de un ser querido. "Después del primer episodio, es ante todo la historia de este personaje, uno con un viaje realmente divertido. La idea del héroe reacio siempre me ha parecido atractiva".

En la entrevista que me concedió hace una década por la tercera temporada de 'Justified', Yost apostaba por "un buen personaje", uno que "haga cosas sorprendentes y, a ser posible, tenga sentido del humor", como único secreto para hacer una buena serie. ¿Diría que Juliet cumple esos requisitos? "Puede que no sea tan divertida como Raylan en 'Justified', pero tiene una visión particular de las cosas. Odia las gilipolleces, las mentiras. Es práctica en muchos aspectos. No es buena de inmediato en todo lo que hace, y ver cómo aprende resulta muy entretenido. Además, una vez tienes a Rebecca Ferguson como protagonista, sabes que la mitad de tu trabajo ya está hecho".

Creador a través de las épocas

Con más de tres décadas de experiencia televisiva a sus espaldas, Yost ha sido testigo (y participante también) de más de una revolución en las series. Su currículo menciona toda clase de canales y plataformas. Hacerlo a las órdenes de Apple no ha supuesto una experiencia nueva, "más que nada porque sus jefes de programación, Jamie Erlicht y Zack Van Amburg, son los antiguos presidentes de Sony Pictures Televisión con los que trabajé en 'Justified: La ley de Raylan' y, más adelante, 'Sneaky Pete'. Cuando se pusieron al frente de Apple TV+, me contaron que la idea era hacer pocas pero excelentes series. Me halagó que me consideraran para formar parte de una misión así".