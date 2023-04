Warner Bros. Discovery reformula HBO Max en un nuevo servicio

Poco más de un año después de la fusión de WarnerMedia y Discovery, David Zaslav, CEO del nuevo conglomerado Warner Bros. Discovery, presentaba el miércoles la culminación de un plan que venía anunciando desde hace dos años: la combinación de los preciados contenidos de HBO con los populares 'realities' y documentales de Discovery en una todopoderosa aplicación.

Como apuntaban todos los rumores, ese servicio se llamará Max, sin el HBO delante, lo que ya indica una vocación de alejarse de nociones de prestigio y perseguir un público lo más amplio posible. A finales de 2022, HBO, HBO Max y Discovery+ sumaban 96,1 millones de usuarios alrededor del mundo. Con ayuda de Max (Discovery+ seguirá disponible como aplicación aparte) esperan llegar a los 130 millones en 2025, acortando así el camino hacia los 231 de Netflix o los 235 en total de los servicios de 'streaming' de Disney (Disney+, ESPN+ y Hulu).

En un evento de presentación eminentemente celebratorio, Zaslav se ha referido sutilmente al último año como uno de "reestructuración", sin hacer mención explícita a los miles de despidos o a decisiones tan controvertidas como dejar de estrenas películas acabadas ('Batgirl') y retirar títulos emblemáticos de HBO Max ('Westworld') por los incentivos fiscales.

Lo único y lo cómodo

El eslogan de Max es 'the one to watch' (o 'la que hay que ver'). Por cualquier miembro de la familia y, a ser posible, a cualquier hora del día. Series que hay que ver bien despierto, es decir, las exigentes producciones de HBO, compartirán espacio virtual con la clase de programas que uno puede consumir mientras dobla la ropa, como 'La casa de mis sueños' o '90 días para casarte'. Según Zaslav, Max es "la que hay que ver" porque "las historias únicas de HBO Max ayudan a sumar suscriptores", mientras que "los programas de consumo cómodo de Discovery+ ayudan a retenerlos".

Durante la presentación también se ha recordado la importancia del contenido infantil. Según JB Perrette, CEO y presidente de Global Streaming & Interactive de Warner Bros. Discovery, este apartado no ha estado bien comisariado en la era HBO Max. Ahora quieren darle otro empuje e importancia. Por eso el miércoles se anunciaron con toda la pompa el 'reboot' de 'Las aventuras de los Tiny Toons' o una adaptación animada de 'Pedro y el lobo' con arte inspirado en ilustraciones de Bono.

¿Y dónde queda HBO en todo esto?

Más allá del desplante en el 'rebranding', HBO seguirá siendo una marca esencial, si no la más esencial. Según lo que pudo verse en un avance de la interfaz, sus producciones tendrán espacio preponderante y será fácil moverse únicamente por ese mundo una vez se entre en la aplicación. Su futuro sigue pintando brillante, como demostró ese primer vistazo a 'True detective: Night country', protagonizada por Jodie Foster; 'The regime', creación de Will Tracy (guionista de 'Succession') con Kate Winslet al frente, o la adaptación de 'El simpatizante', novela que valió el Pulitzer a Viet Thanh Nguyen, dirigida por Park Chan-wook ('Old boy').

Hacia el final de la presentación, Casey Bloys, presidente de HBO, confirmó la puesta en marcha de dos proyectos largamente rumoreados, ambos ligados a populares propiedades intelectuales. Por un lado, un segundo 'spinoff' de 'Juego de tronos' titulado 'A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight', adaptación de las aventuras del caballero errante Ser Duncan el Alto y su joven escudero Egg, futuro Aegon el Improbable. Y por otro, una readaptación en formato serie de los libros de 'Harry Potter', a pesar de que las películas ya eran extremadamente fieles a J. K. Rowling. Antes se había anunciado una serie basada en 'Expediente Warren' y mostrado un avance de 'The Penguin', 'spinoff' de 'The Batman'.

En España deberemos esperar bastante para jugar con Max. Se estrenará en Estados Unidos el 23 de mayo, pero a Europa no llegará hasta principios de 2024. De momento se desconocen las posibles franjas de precios en nuestro país.