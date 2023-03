HBO Max ha dado por finalizada la primera temporada de 'The last of us', la traslación a la pantalla del famoso videojuego postapocalíptico desarrollado por Naughty Dog llevada a cabo por Neil Druckmann (padre de los juegos originales) y Craig Mazin (que estuvo detrás de la aclamada 'Chernobyl'). La odisea de Joel (Pedro Pascal) recorriendo un mundo devastado por el hongo Cordyceps para poner a salvo a Ellie (Bella Ramsey), la niña que se ha mostrado inmune a la infección, ha estado plagada de momentos emotivos y durísimos para ambos personajes. No solo por lo que les ha costado sortear a los aterradores humanos contagiados, sino también por escapar de las personas dispuestas a todo por sobrevivir.

La serie se ha convertido ya en la más vista de la plataforma en España, con lo que la audiencia se ha quedado huérfana de uno de los títulos imprescindibles de 2023 hasta que lleguen nuevos capítulos. Aquí proponemos 10 títulos similares a 'The last of us' que pueden hacer la espera más llevadera.

1. 'El quinto día'

Frank Doelger, uno de los productores de 'Juego de tronos', está detrás de este 'thriller' que adapta el 'bestseller' de Frank Schätzing. El destino de la humanidad está en manos de un puñado de científicos que tienen que encontrar la forma de neutralizar a un organismo marino inteligente que se está rebelando para garantizar la supervivencia de su entorno. Son los océanos y sus criaturas que contraatacan a la explotación de los humanos. Está protagonizada por actores de diferentes nacionalidades (la mayoría europeos), como Alexander Karim, Cécile de France, Leonie Benesch, Barbara Sukowa, Krista Kosonen y Oliver Masucci. Disponible en Movistar Plus+.

2. 'The Walking Dead'

La serie que ha convertido el género zombi en 'mainstream' y que ha ido ampliando su universo en múltiples 'spin-off': 'Fear the walking dead', 'World Beyond', 'Tales of the Walking Dead', la futura 'Dead City'... No está basada en un videojuego, sino en un popular cómic de Robert Kirkman. Como en 'The last of us', los protagonistas son los supervivientes de una infección, que deben evitar que los contagiados (aquí los muertos vivientes) les peguen un mordisco y los conviertan en monstruos igual que ellos. Aunque el foco se ha ido poniendo cada vez más en los enfrentamientos entre los no infectados. Disponible en Fox, Disney+ y Netflix.

3. 'Estación Once'

Basada en una novela de Emily St. John Mandel publicada en 2014, fue una de las series sobre infecciones que se adelantaron a la pandemia que vivimos a partir de 2020. Se estrenó en diciembre de 2021, cuando ya habíamos pasado por la peor fase del covid, pero se empezó a rodar poco antes de que comenzaran a surgir las noticias sobre un extraño virus que se había detectado en China. Patrick Somerville, guionista de 'The leftovers' y 'showrunner' de 'Maniac' y 'Made for love', sigue aquí a un puñado de personajes antes y después de una implacable gripe que acaba con parte de la humanidad. Disponible en HBO Max.

4. 'Apagón'

Aquí no hay hongos ni zombis, pero la población se enfrenta también a una situación crítica después de que una tormenta solar provoque un fallo eléctrico generalizado. Sin servicios básicos, el caos reina en las calles, lo que hace que la lucha por la supervivencia saque lo peor y lo mejor de los ciudadanos, en este caso en tierras españolas. Son cinco películas autoconclusivas e independientes en las que prácticamente solo repite un actor con un papel de peso en dos de ellas (Luis Callejo), realizadas por otros tantos directores: Rodrigo Sorogoyen, Raúl Arévalo, Isa Campos, Alberto Rodríguez e Isaki Lacuesta. Disponible en Movistar Plus+.

5. 'El colapso'

Serie francesa que muestra con maestría lo que significaría el colapso de nuestra civilización, algo que también explora la española 'Apagón'. Las consecuencias del fin del mundo son los cortes de electricidad, la falta de suministros, la histeria de la población... Son ocho capítulos de poco más de 20 minutos rodados en plano secuencia y protagonizados por ocho personajes ubicados en zonas distintas de Francia que se enfrentan, con los recursos que tienen, a un mundo como nunca antes se habían imaginado. Disponible en RTVE Play, Disney+ y Filmin.

6. 'The rain'

La particular visión del apocalipsis de los daneses, que también fue la primera serie original de Netflix del país escandinavo. Aquí el virus lo trae la lluvia, por lo que todo lo que toca queda contaminado. Seis años después de la catástrofe, dos hermanos salen de su búnker para comprobar qué queda del mundo que conocieron. Se unirán a un grupo de jóvenes supervivientes y emprenderán un viaje en busca de cualquier señal de vida y de respuestas. Disponible en Netflix.

7. 'Nation'

El humor negro y la acción (además de las escenas gore) impregnan esta serie sobre un equipo que tiene que escoltar de punta a punta de EEUU, de Nueva York a un laboratorio médico de California, a un hombre inmune a un virus zombi. Es la única esperanza para conseguir un antídoto, lo mismo que ocurre con Ellie en 'The last of us'. En su ardua travesía se toparán, cómo no, con unos cuantos peligros al acecho: muertos vivientes, tornados y hasta una secta que venera a los zombis. Disponible en Netflix.

8. 'Black Summer'

Serie de acción y terror ambientada en los primeros días del apocalipsis zombi y protagonizada por un grupo de desconocidos que tienen que unirse para protegerse de los muertos vivientes. Como en 'The last of us', los personajes saben que no solo tienen que estar atentos con los infectados, sino que los que no lo están también pueden ser muy peligrosos. Disponible en Netflix.

9. 'See'

Una de las primeras series de Apple+, en la que el virus que azota a la humanidad no convierte a los humanos en zombis, sino que les deja sin vista. Cuenta como guionista con Steven Knight, el creador de 'Peaky Blinders', y como protagonista tiene a uno de los actores de 'Juego de tronos', el 'Aquaman' Jason Momoa. Interpreta al jefe de una tribu con dos hijos gemelos adoptivos que sí que cuentan con el sentido de la visión, algo considerado como herejía y sacrilegio para la mayoría, lo que les pone en peligro. Disponible en Apple+.

10. 'Sweet Tooth: el niño ciervo'

Adaptación de un cómic postapocalíptico de Jeff Lemire, con toques de fantasía. El protagonista es un niño mitad humano, mitad ciervo, nacido tras una pandemia global que dio lugar a una generación de chavales que compartían rasgos con toda clase de animales. Muchos les ven incluso como culpables del virus. El pequeño vive su particular odisea en compañía de un trotamundos, tras la muerte de su padre. Disponible en Netflix.