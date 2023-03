'Ted Lasso (temporada 3)': el regreso y quizá el adiós de la comedia que alivió la pandemia

En lo más crudo de la cruda pandemia, entre agosto y octubre del infausto 2020, más de uno y de dos (millones de personas) encontraron refugio curativo en el lugar más insospechado: una serie llegada sin gran bombo, 'Ted Lasso' (Apple TV+), sobre un entrenador de fútbol americano de Kansas que acaba trabajando en un equipo de fútbol a secas en Inglaterra.

El cómico Jason Sudeikis, antiguo gran valor de 'Saturday night live', había encarnado al personaje en una serie de anuncios que promocionaban los partidos de la Premier League en la cadena NBC Sports. Por entonces, Lasso era el nuevo entrenador del Tottenham y no entendía nada del juego, pero el muy engreído tampoco se esforzaba por hacerlo. En la serie, el personaje es distinto, más curioso: "De hombres arrogantes ha ido sobrada la televisión durante las dos ultimas décadas", dice Sudeikis, cocreador además de protagonista, en rueda de prensa virtual. "Hemos tenido a creaciones brillantes como Don Draper ['Mad men'], Tony Soprano ['Los Soprano'], Walter White ['Breaking bad']… Con algo así no habríamos destacado. Por citar a mi antiguo entrenador de básquet del instituto, habría sido como escupir en un río [risas]".

Entra en escena Lasso 2.0, con su optimismo imparable, sus aforismos absurdos y su capacidad (decreciente) para ocultar sus propios pesares. Muchos no dudamos en adoptarlo como 'coach' de vida, incluyendo los votantes de los Emmy, que consideraron 'Ted Lasso' mejor comedia en las ediciones de 2021 y 2022. Su tercera y quizá última temporada arranca mañana, miércoles, día 15. ¿Quién nos salvará si realmente, como ha apuntado Sudeikis, la historia se termina aquí?

Gente que se quiere y gente que se disculpa

En la segunda tanda de episodios, el equipo de guionistas de 'Ted Lasso' sorprendió por la escuadra con obuses de melancolía: por ejemplo, casi todo lo referido a los ataques de pánico del protagonista y su apertura a la psicóloga Sharon (Sarah Niles). Cuando pregunto sobre la evolución del tono en esta tercera temporada, Brett Goldstein (el rudo excapitán Roy Kent, también guionista y productor) habla de continuismo: "Será similar. Seguirá siendo divertida, pero también muy seria y muy triste". Brendan Hunt (el entrenador Beard, también mente creativa de la serie) completa la descripción de forma elocuente: "Hay gente que se quiere, gente que se disculpa, gente que da patadas a un balón… Todo lo que hemos hecho hasta ahora sigue ahí en formas diferentes".

Nos reencontramos con el AFC Richmond en un momento feliz pero complicado: recién ascendido a la Premier League, pero considerado por todos como el equipo con más opciones de acabar último en la clasificación. Ese 'todos' incluye a sus propios jugadores. "Estadísticamente hablando, la mayoría de equipos que suben a primera descienden al año siguiente", recuerda el defensa central holandés Jan Maas (David Elsendoorn) en unos vestuarios de clima intranquilo.

Además, el club al completo sigue digiriendo la traición de Nate (Nick Mohammed), entrenador asistente que traicionó a Ted y se fue a trabajar al equipo rival West Ham United. Mohammed es encantador por definición, así que hacer de villano no le resultó fácil. "Muchas veces no tenía escenas con toda esa gente que durante estos años se acabó convirtiendo en mi familia –explica el actor–. Y aquello me sirvió, en realidad. Traté de llevar toda esa soledad al personaje de Nate; aunque fue capaz de hacer lo que hizo, debía sentir cierto remordimiento".

Mujeres a ambos lados de la cámara

'Ted Lasso' puede desarrollarse en un mundo donde, al menos todavía, la figura masculina es omnipresente, pero sus autores saben reírse de la masculinidad y dar espacio preponderante a una feminidad rica, vital y carismática. Muchas mujeres trabajan en esta serie, no solo en la parte interpretativa sino también la de guion (Leann Bowen, Jane Becker) o dirección (M.J. Delaney, Erica Dunton). "Tenemos una sala de guionistas que es tozudamente feminista y lo percibes todo el tiempo", dice Hannah Waddingham, alias Rebecca Welton, dueña del Richmond. "Me ha hecho darme cuenta de lo mucho que he tenido que luchar en otras ocasiones para que se escuche la voz de la mujer. Da igual que los personajes sean de cuarenta y tantos, como el mío, o de treinta y tantos, como el que tiene Juno Temple [Keeley, exnovia de Roy Kent]: nos dan mucho con lo que trabajar. Incluso sale la madre de Rebecca. Todo eso es muy inusual".

Para Rebecca, derrotar al West Ham es una cuestión doblemente personal: está la traición de Nate y, sobre todo, está el hecho de que su exmarido infiel Rupert (Anthony Head) es el dueño de dicho equipo. "En la segunda temporada, Rebecca estaba un poco introvertida, pero en esta la veremos más peleadora", promete Waddingham. Hannah quiere que Ted deje de ser tan Ted y se ponga fiero. Pero él tiene su forma de ser y de entender las cosas y, por supuesto, sus métodos particulares para paliar la crisis de confianza de sus jugadores.

Habrá amor, disculpas, patadas a balones, lecciones de optimismo… O, por supuesto, 'product placement' de Apple a discreción: ya en el segundo minuto del primer capítulo de temporada, Ted casi se despide de su hijo Henry (Gus Turner) diciéndole que le ha llenado el iPad de películas y así no tendrá que espiar pantallas vecinas en el avión. Amabilidad marca 'premium'.