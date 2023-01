Las series y sagas cinematográficas más famosas de las últimas décadas están viviendo últimamente esperados reencuentros de sus actores. Pasó con 'Friends', con 'Salvados por la campana', con 'Harry Potter' y puede que pase dentro de unos meses con 'Los Serrano'. Así lo ha anunciado en 'La resistencia' Fran Perea, el actor y cantante que fue uno de los protagonistas de la famosa comedia de Telecinco.

El intérprete visitó este lunes el programa de David Broncano en Movistar Plus+ para presentar su último trabajo discográfico, 'Uno más uno son 20', en el que ha reeditado todas las canciones de 'Los Serrano' con motivo del 20º aniversario de la serie. Perea dejó caer que el elenco tiene previsto alguna celebración: "Haremos alguna cosita especial, nos juntaremos y estamos buscando un sitio para hacerlo. ¿No querrás que lo hagamos en tu programa?", propuso a Broncano, que rápidamente cogió el guante. "Si se pudiera hacer aquí una pequeña reunión de 'Los Serrano' 20 años después, como si esto fuera 'Friends...'", propuso el presentador.

Si se hace la reunión del reparto de Los Serrano en esta mierda de programa, podemos retirarnos y dejarlo ahí porque habremos tocado techo. #LaResistencia @frnperea pic.twitter.com/SOkRojjavf — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) 16 de enero de 2023

La fecha: el 22 de abril

Incluso pusieron fecha al reencuentro: el 22 de abril, el mismo día en que se estrenó la serie. "Yo convenzo a alguno de mis compañeros para que venga y recreamos alguna escena", prometió Perea, que selló el acuerdo con Broncano con un apretón de manos.

No sería la primera reunión de actores de una serie española con tirón que se vive en 'La resistencia'. El programa de Movistar Plus+ ya acogió la de 'Física o Química', aprovechando que Atresplayer Premium estrenaba la secuela de la serie de Antena 3: 'FoQ: el reencuentro'. Aunque no estuvieron todos. "La mitad del reparto no pudo venir porque estaban con historias", recordó Ricardo Castella.

Perea ya lleva tiempo lanzando la idea del reencuentro de 'Los Serrano'. En Cadena Dial, el pasado noviembre, avanzó que es algo que tiene en mente. "Tanto como volver a hacer la serie no sé. Pero algo vamos a hacer seguro, ya te lo digo yo. Estamos preparando algo para 2023, pero todavía no sabemos muy bien cómo lo vamos a hacer. Estamos en ello".

El que sí que tiene claro que no habrá secuela de 'Los Serrano' es Antonio Resines, aunque eso no implica que no haya un reencuentro entre los actores. "Lo de 'Los Serrano' siempre es una cosa que está ahí dando vueltas, se habla de que va a volver, pero no creo. Y si hicimos ese final, ¡imagínate lo complicado que sería para volver a hacer un principio!", comentaba el pasado mes de abril a El Periódico, del grupo Prensa Ibérica, cuando estrenó en Movistar Plus+ la comedia 'Sentimos las molestias'.