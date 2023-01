Han pasado casi ocho años desde el estreno en TV3 de 'Merlí', una de las series españolas más exitosas de los últimos tiempos. Más allá de su emisión en Cataluña, también dio el salto a nivel nacional de la mano de laSexta y lanzó a la fama a muchos de sus protagonistas. A día de hoy, gracias también a su recorrido en plataformas, algunos de ellos continúan siendo reconocidos por sus papeles en la ficción.

Es el caso de Adrian Grösser y Marcos Franz, que dieron vida respectivamente a Marc y Gerard en la producción de Veranda TV. En la octava entrega del podcast 'Domingo se sale', capitaneado por el propio Franz junto a Ferran Cuixart y Alex Echeverria, ambos recordaron esa etapa profesional en sus vidas y hablaron sobre la fama de la que gozaron en aquel momento.

"La fama es como una droga y genera dopamina. Te vas a la discoteca con 22 años y eres una estrella, te invitan y te paran. Aunque puede ser muy jodido, si en ese momento te apetece eso, puede haber noches muy divertidas", confesó Grösser: "Hay momentos en los que igual no hemos sido la gran puta estrella y nos ha podido joder un poco, pero tampoco somos una estrella de Hollywood".

merlí va ser fa 8 anys supereu-ho si us plau pic.twitter.com/ktBWgHsjO5 — Pol Batalla⚡️ (@pol_batalla) 27 de diciembre de 2022

En ese sentido compartió una anécdota con el propio Franz, que en ocasiones le ha llamado para salir de fiesta "porque necesitas un poco de fans y de ego". "No pasa nada, es humano", apuntó: "Los días que nos íbamos a Apolo a que nos subieran el ego acabamos hasta la polla. Cuando no lo tenemos lo queremos, y cuando lo tenemos no lo queremos".

"Rodando la serie nos hicimos muy amigos y hablábamos de esto todo el puto día, teníamos muchas ganas de ser famosos, es así", reconoció Grösser al recordar el rodaje de 'Merlí': "Te crees una puta estrella cuando eres un mindundi que no sabe nada".

Además, también expresaron que prefieren que la gente les reconozca por sus proyectos actuales: "Estamos hasta la polla de que nos digan 'eres el de Merlí'... ¡Hace ocho años! Nos dicen eso y hemos hecho muchas otras cosas, lo que pasa es que Merlí lo ha petado y lo ha visto todo el mundo. Él es el Gery, yo soy el Marc y lo vamos a ser muchos años".