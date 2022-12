El fenómeno Miércoles Addams: moda gótica, un baile viral y ¿representación del autismo?

'Miércoles' llegó a Netflix el 23 de noviembre, y en poco tiempo ha batido récords en la plataforma y se ha convertido en la serie de moda. Su éxito se debe en parte a la participación de un elenco prometedor y encabezado por Jenna Ortega, actriz en auge desde su brillante papel protagonista en la serie 'You'. También a la dirección de Tim Burton, quien además tenía una cuenta pendiente con los Addams porque iba a estar al mando de la primera película pero cuando el proyecto se puso en marcha él ya estaba ocupado con 'Batman Returns'. Y, para qué negarlo, al incuestionable efecto nostálgico que genera la oscura saga de la familia, sobre todo para quienes se criaron con ellos en los sesenta y los noventa.

Sin embargo, son los jóvenes los que, principalmente, se han encargado de devorar los ochos episodios de esta producción y llevarla al podio de las más vistas en la plataforma. Y es que hay algo en Miércoles que ha enganchado a los espectadores que, por un motivo u otro, se han sentido muy identificados con el personaje.

"Si fuera una persona real, sufriría bullying"

Hablamos, por supuesto, de una adolescente que vive apartada de las corrientes dominantes. No se preocupa por encajar. Es más, se deleita de ser una extraña y, no solo no se siente avergonzada por su rareza, sino que también defiende a los demás marginados y se enfrenta a los abusones con una calma inquebrantable.

Es por esto mismo que miles de usuarios reivindican en las redes la naturaleza de su carácter, asegurando que si Miércoles fuera una chica de carne y hueso, habría sufrido acoso escolar, y que solo se la admira porque está interpretada por una actriz convencionalmente atractiva que emula una conducta que, en pantalla resulta interesante, pero en el mundo real sería rechazada. "La mitad de los que ahora sois tan fans de Miércoles le habrías hecho bullying", escribía una usuaria de TikTok. "Los que tanto admiran a Miércoles son los mismos que me destrozaron la vida en el colegio por ser diferente", asegura otra

¿Tiene autismo?

Pero algunos van más allá de su personalidad poco convencional y apuntan a que la protagonista demuestra en ciertos momentos actitudes similares a las presentes en personas autistas. La mayoría del tiempo siente repulsión por tener que socializar con otros, no entiende ni utiliza ninguna seña emocional, habla con una sinceridad arrolladora y se concentra durante largas horas en sus pasatiempos favoritos de una forma casi obsesiva.

Esta teoría no se ha confirmado. De hecho, Tim Burton ha revelado que se inspiró en sus experiencias personales para construir el personaje, por lo que todo podría ser parte de la conducta habitual en cualquier adolescente. Además, no se debe olvidar que todos los Addams muestran inclinación hacia lo perturbador, y que cualquier comportamiento fuera de lo común podría estar pensado para alimentar esta aura oscura. Sea como sea, son muchos los espectadores autistas que aseguran que se han visto representados en ella.

Un baile excéntrico que se ha vuelto viral

Y como hoy en día TikTok llega a todas partes, la moda Miércoles también ha tomado la red social. Y es que en la serie destaca una escena en la que la protagonista baila de forma excéntrica, y los fans no han dudado en replicarla. Creada por la propia Jenna Ortega e inspirada en la película musical 'Sweet Charity', de 1969, la coreografía se ha convertido en una de las más virales de la aplicación.

Eso sí, los usuarios han optado por sustituir la canción de la secuencia original, 'Goo goo muck', de The Cramps, por ‘Bloody Mary’, de Lady Gaga. Un ejemplo más de cómo la aplicación es capaz de revivir canciones lanzadas años atrás. Ya sucedió con 'Master of Puppets', de Metallica, tras la famosa escena de Eddie Munson en 'Stranger Things', aunque esta si apareció en la pantalla. La cantante estadounidense ha respondido ante el repentino pico de popularidad de su tema: "Miércoles, eres bienvenida a la casa de Gaga cuando quieras", comentaba en Twitter.

Revive la moda gótica

Y otro de los puntos que ha hecho de esta serie algo icónico, es la creatividad de su vestuario. En la Miércoles de los años sesenta, interpretada por Lisa Loring, y la Miércoles de los noventa, de Christina Ricci (quien además aparece en este reboot dando vida a la profesora Marilyn Thornhill), destacaba una indumentaria protagonizada indudablemente por los vestidos negros con cuello blanco en contraste. Pero, en esta nueva versión de Tim Burton, se moderniza la estética de la protagonista para adaptarlos a la tendencia conocida como "goth-girl" o chica gótica. Moda que puede verse en las pasarelas y que se adapta a la serie con una estética más colegiala, acorde al uniforme del instituto, pero que mantiene ese estilo sobrio y lúgubre.

Conjuntos adaptados a los estándares actuales, y en los que podemos encontrar prendas de marcas tan accesibles como Zara, MiuMiu y Urban Outfiters, o zapatos Dr Martens y las plataformas de Naked Wolfe. Además, la diseñadora de vestuario, Collen Atwood, declaró al medio estadounidense USA Today, que Billie Eilish se convirtió en una inspiración directa para la construcción estilística del personaje, basándose en su aura oscura y enigmática. Quizás por eso ha conectado tan bien con los gustos de los más jóvenes que, sin ninguna duda, incorporaran algunos toques Miércoles a su armario.