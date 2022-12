En 'La última', la primera serie original de Disney+ en España, la debutante Aitana y Miguel Bernardeau están arropados por dos veteranos que llevan muchos años en el negocio. Luis Zahera ('Sin tetas no hay paraíso', 'La unidad', 'Entrevías'), recientemente nominado al Goya como mejor actor secundario por 'As bestas', y Aitor Luna ('Los hombres de Paco', 'Alatriste', 'La catedral del mar'), al que últimamente hemos visto como seductor en 'Valeria'. Ambos destacan la profesionalidad de la 'extriunfita' en el rodaje, de la que el primero confiesa que "no tenía ni idea de quién era" antes de coincidir en esta serie.

Sus personajes son dos influencias importantes para los protagonistas de 'La última'. Pero el de Aitor en el buen sentido, porque es el productor que quiere lanzar al estrellato a Candela (Aitana), y el de Luis como malvado porque sumerge a Diego (Bernardeau) en las peleas ilegales.

Luis Zahera: Mi personaje, Madison, intenta manipular a Diego desde el egoísmo, para beneficiarse. Es el pez grande que cree que puede comerse a todos los peces pequeños. Me gusta pensar que se encuentra con esa juventud de la vida real, la de mis sobrinos, que considero que son cabezas muy buen amuebladas, y ahí se topa con la horma de su zapato.

Aitor Luna: En mi caso, su obsesión le lleva a que esta chica se supere y decide ayudarla a que llegue a donde tiene que estar.

¿Cómo han visto a Aitana en su primer papel?

Aitor Luna: El día a día lo ha llevado impresionantemente bien, como una profesional. Ha sido muy cuidadosa y ha estado muy obsesionada con su personaje, con hacerlo bien en cada frase, en cada plano, preguntaba a los cámaras...

Luis Zahera: Yo solo comparto un momentito con su personaje en el WiZink Center y, sin querer, le metí un pisotón que le debió de doler mucho, por lo grande que es mi pie. Me encantó su reacción, que fue seguir con la escena. Me llamó poderosamente la atención que una chica que es cantante y está haciendo su primer papel reaccionara tan profesionalmente y tan humildemente. Era una esponja ¡y cómo solucionaba las situaciones! Además yo tengo sobrinos, amigos con hijos, y no sé cuántos vídeos me grabó Aitana para ellos. Da gusto trabajar con estas nuevas generaciones. También con Miguel, que es un actor ya formado.

¿Creen que esta nueva generación de la que hablan lo tiene más fácil porque ahora hay más trabajo en el sector gracias a las plataformas? ¿O más difícil por la fuerte competencia?

Luis Zahera: Más difícil, porque cuando yo empecé en Galicia en los años 90 íbamos tres a un 'casting'. Luego tenías un recorrido, había un producto estrella. Yo ahora no entiendo nada: hay 2.000 productos, todo es por las redes... Yo soy analógico, un analfabeto digital. Sé que estoy en una revolución. Como dicen mis sobrinos, esto no es una época de cambios, esto es un cambio de época.

Aitor, en el 'casting' de 'Los hombres de Paco' no serían solo tres.

Aitor Luna: No, pero no estaban las redes. Ha cambiado todo tanto...

Luis Zahera: Yo me acuerdo cuando empezaba, que hasta te decían los metros de cinta que quedaban por grabar. Yo creo que ahora le enseñas a algunos niños un Super8 que tienen en casa y ni saben lo que es.

Luis, ¿en esos inicios es verdad que le tenía miedo a los 'castings'?

Luis Zahera: Cuando era muy joven sí, no iba a los 'casting' y por eso me metí de tramoyista. Al principio me daban pánico. En 'La última', por suerte, entré directamente y no hice 'casting'.

Aitor Luna: A mí me siguen dando pánico los 'castings'.

Luis Zahera: Es que no es agradable ir a un 'casting'. Haces uno en un salón y tienes que hacer ver que te persiguen 12 dinosaurios. Las situaciones que se producen a veces en un 'casting' son muy complicadas.

Luis, ahora está nominado al Goya por 'As bestas', le hemos visto hace poco en 'Entrevías', 'Operación Marea Negra', 'La unidad'... ¿Está en su mejor momento profesional?

Luis Zahera: Estoy en un momento dulce y lo estoy disfrutando. Pero en esta profesión también está el azar. Voy al teatro a ver obras de compañeros y veo unas maquinarias interpretativas tremendas y te preguntas: ¿por qué estoy yo aquí y no él? Esta profesión es extrañísima, como cualquier profesión artística. Así que me considero un suertudo, un privilegiado.

¿Qué le dirían a la gente que piensa que 'La última' es una serie solo para fans de Aitana?

Aitor Luna: Que 'La última' es una serie en serio, con un guion bueno, actorazos, un equipo técnico brutal que han hecho que la imagen y la calidad sean muy buenas. Así que invito a la gente a que al menos le den una oportunidad y la vean, porque hay donde rascar.

El creador de 'La última', Joaquín Oristrell, ha dicho que Miguel Bernardeau y Aitana han sido muy valientes al hacer esta serie, porque se exponen en un proyecto juntos siendo pareja. Y más en el debut de ella como actriz. ¿Comparten su opinión?

Luis Zahera: Sí, son una pareja muy mediática en la vida real, Aitana es una cantante de éxito que se mete en su primera serie y asume un riesgo. Aunque yo te juro, por la memoria de mi madre, que no tenía ni idea de quién era Aitana.

¿De veras?

Luis Zahera: Sí. Empecé a descubrir que esta mujer es un fenómeno y creo que ella va a ser el tirón de la serie. Además estoy feliz porque 'La última' tiene un claro cariz feminista, protagonizada por una mujer que quiere cumplir su sueño. Tiene que haber este tipo de productos para la gente joven. Yo llevo mucho tiempo trabajando en esto y son todo hombres, hombres, y está bien este relevo, que Aitana sea un ejemplo para las niñas que quieren llegar a cualquier sitio.

Aitor, usted sí que sabría quién era Aitana...

Aitor Luna: Sí, me sonaba, pero no la tenía superfichada porque, en general, estoy bastante desconectado de todo, sobre todo en los dos últimos años.