Las 13 series que no te puedes perder este octubre

El 'thriller' cobra protagonismo este octubre de 2022 con los estrenos en 'streaming' de series como 'El club de la medianoche', 'Vigilante' y 'Candy', aunque también hay espacio para la comedia más disparatada ('Derry Girls') o con un toque más sutil ('The White Lotus'). Pero quizá el estreno más esperado sea 'The Bear', una ficción que nos sumerge en la vorágine de la trastienda de un restaurante. La oferta con sello español viene marcada por 'El Inmortal', con sangre a borbotones, 'Sagrada Familia', '¡García!' y 'Si lo hubiera sabido'. Sin olvidar el comienzo del fin de la longeva 'The Walking Dead', que ha revitalizado el género de zombis.

The Walking Dead

Día 3. Fox. Temporada 11, tercera parte (última)

Hace 12 años, el estreno de 'The walking dead' revolucionó el género de zombis. La adaptación a la pequeña pantalla del famoso cómic de Robert Kirkman cosechó un rotundo éxito e hizo que las historias de muertos vivientes pasaran a considerarse 'mainstream'. Ahora, Fox pone fin a las peripecias de los supervivientes del apocalipsis zombi con el estreno de la tercera tanda de capítulos de la 11º temporada de la ficción. Serán ocho episodios que pondrán el punto final a la longeva trama. En el primero, Daryl y Negan acudirán a la Comunidad para evitar que Hornsby vaya a por sus familias. Mientras, Pamela se ocupará de los manifestantes que exigen justicia por los crímenes de Sebastian y Mercer necesitará la ayuda de Rosita. Aunque Fox eche el cierre a la serie, el universo de The walking dead seguirá todavía muy vivo, por lo mucho que se está exprimiendo la franquicia con los numerosos 'spin-offs'. Están 'Fear The Walking Dead', 'The Walking Dead: World Beyond', 'Tales of the Walking Dead', otro proyecto para 2023 con Daryl, varias webseries y películas.

The Bear

Día 5. Disney+

Una de las series revelación de la temporada en EEUU, que hace sentir de forma efectiva el estrés y la presión en una cocina, aunque sea en un pequeño restaurante. Creada por Christopher Storer ('Ramy') y con un ritmo bastante trepidante, está protagonizada por Carmy Berzatto (Jeremy Allen White), una promesa de los fogones que ha trabajado en el prestigioso Noma neoyorquino. Se tendrá que hacer cargo de la tienda de bocadillos de su hermano en Chicago cuando este se suicida, lo que implicará aprender a marchas forzadas cómo manejar un pequeño negocio propio y a lidiar con una plantilla que tiene ritmos de trabajo diferentes a los suyos. La tensa relación con su primo tampoco ayudará mucho en un ambiente que, como ya demostró Alberto Chicote en 'Pesadilla en la cocina', puede explotar en cualquier momento. Compuesta de ocho capítulos de alrededor de 30 minutos.

Derry Girls

Día 7. Netflix. Temporada 3 (última)

Lisa McGee pone punto final a la divertida historia de este grupo de chicas (y un chico bastante ignorado, por cierto) que estudian en un colegio de monjas en la convulsa Irlanda del Norte de los años 90. Aunque parece que se avecinan cambios políticos importantes, Erin y sus amigas continúan con sus disparatadas ocurrencias que no paran de meterlas en líos.

El club de la medianoche

Día 7. Netflix

Después de las exitosas 'La maldición de Hill House' y 'Misa de medianoche', Mike Flanagan sigue escarbando entre miedos y fantasmas basándose en la novela homónima de Christopher Pike. Está ambientada en un hogar de cuidados paliativos para jóvenes enfermos terminales. Allí, ocho pacientes que se reúnen cada medianoche para contarse historias hacen un pacto: el siguiente que muera les enviará a los demás una señal desde el más allá. En el reparto figuran Iman Benson, Adia, Igby Rigney, Ruth Codd, Aya Furukawa, Annarah Shephard, William Chris Sumpter, Sauriyan Sapkota y Heather Langenkamp.

El Vigilante (The Watcher)

Día 13. Netflix

El prolífico Ryan Murphy ('American Horror Story', 'Glee', 'The politician'...) sigue en racha y tiene nuevo título (aquí junto a Ian Brennan). Después del reciente estreno de 'Monstruo: la historia de Jeffrey Dahmer', llega esta miniserie protagonizada por Naomi Watts y Bobby Cannavale. Interpretan a una pareja que se acaba de mudar a la casa de sus sueños, pero la historia feliz se transforma en pesadilla cuando empiezan a recibir unas siniestras cartas. Se enfrentarán a un acosador y a diferentes sucesos paranormales. También participan actores como Mia Farrow, Margo Martindale y Jennifer Coolidge.

Candy

Día 12. Disney+

Jessica Biel se convierte en un ama de casa asesina en este 'thriller' que reconstruye un caso real y en el que, además de protagonista, ejerce como productora ejecutiva junto a Michelle Purple ('The Sinner', 'Cruel Summer'), Nick Antosca ('The Act', 'Nuevo sabor a cereza') y Robin Veith ('Mad Men', 'The Act'), esta última también guionista. Candy Montgomery es una madre y esposa de los años 80 con una aparente vida perfecta: tiene un buen marido, dos hijos y una buena casa. Pero sus ansias por salir de la monotonía la llevarán a matar.

Sagrada Familia

Día 14. Netflix

El mexicano Manolo Caro, creador de 'La casa de las flores', vuelve a repetir rodaje en España después de la irregular 'Alguien tiene que morir'. Lo hace con una intensa historia en la que está siempre presente el poder de la maternidad, protagonizada por una familia con muchos secretos. En el reparto aparecen Najwa Nimri, Alba Flores, Álex García, Macarena Gómez, Carla Campra, Iván Pellicer y Álvaro Rico.

The Pheripheral

Día 21. Amazon Prime Video

Los creadores de 'Westworld', Jonathan Nolan y Lisa Joy, ejercen como productores de esta adaptación de la novela homónima del maestro de la ciencia ficción William Gibson. Chloë Grace Moretz interpreta a una joven que se ve envuelta en una trama en la que convergen el mundo del pasado y del futuro. Cuenta con Scott B. Smith ('Un plan sencillo') como 'showrunner' y en la dirección se encuentra Vincenzo Natali, responsable de 'Cube' y 'En la hierba alta'.

El gabinete de curiosidades de Guillermo del Toro

Día 25. Netflix

Colección de ocho historias de terror seleccionadas por el oscarizado Guillermo del Toro que se mueven entre lo macabro, lo mágico, lo gótico y lo grotesco. Incluyen dos historias originales del cineasta mexicano autor de 'El laberinto del fauno' y 'La forma del agua', que ejerce también de presentador al más puro estilo Alfred Hitchcock.

El inmortal

Día 27. Movistar Plus+

En los años 90, el tráfico de cocaína y el control de las discotecas de Madrid estuvo en manos de los Miami, una peligrosa banda de la que incluso se habló en los programas del corazón de la época. Álex García se mete en la piel de su líder en una serie plagada de sangre y violencia que reconstruye cómo creó su imperio de la droga. Le acompañan actores como Marcel Borràs, Emilio Palacios, Teresa Riott y Jon Kortajarena, con un papel secundario para la eurovisiva Chanel.

¡García!

Día 28. HBO Max

La novela gráfica de Santiago García y Luis Bustos sirve de base a esta comedia con aire de cómic creada por Sara Antuña y Carlos de Pando. En una España al borde del caos político, una joven periodista de investigación (Veki Velilla) deberá colaborar con un superagente criogenizado (Francisco Ortiz) surgido de los experimentos de los servicios secretos del general Franco en los años 50.

This England

Día 31. Movistar Plus+

Kenneth Branagh se convierte en el clon del ya exprimer ministro británico Boris Johnson en esta miniserie creada por Michael Winterbottom que recrea sus tumultuosos primeros meses en el cargo. No fue una época fácil, con la primera ola del coronavirus azotando el país, los estragos causados por el 'Brexit' y una vida personal y política convulsa, que acabarían estallando con las fiestas en Downing Street. Las historias de las bambalinas del Gobierno se entremezclan con las del personal sanitario y los científicos que lucharon contra la pandemia.

The White Lotus

Día 31. HBO Max. Temporada 2

La serie creada por Mike White que triunfó en la última gala de los Emmy (se llevó 10 estatuillas) se muda de Hawai a Silicia. Eso sí, sigue desarrollándose en un exclusivo 'resort' de lujo, un ambiente que ya demostró en la primera temporada que puede dar de sí a muchas situaciones surrealistas. La única que repite en el reparto es Jennifer Coolidge, la inestable millonaria que no sabía cómo desprenderse de las cenizas de su madre, a la que ahora acompañan actores como F. Murray Abraham, Adam DiMarco, Beatrice Grannò, Meghann Fahy, Jon Gries, Tom Hollander, Sabrina Impacciatore, Michael Imperioli, Theo James, Aubrey Plaza, Haley Lu Richardson, Will Sharpe, Simona Tabasco y Leo Woodall.

Otros estrenos y regresos

STARGIRL. Día 1. HBO Max. Temporada 3

LA CHICA DE LA LIMPIEZA. Día 1. HBO Max. Temporada 2

NCIS: HAWAI. Día 3. Fox. La primera mujer agente especial a cargo de NCIS Pearl Harbor (Vanessa Lachey) toma el mando del equipo.

ENEMIGA DEL PUEBLO. Día 4. Filmin. Serie finlandesa en la que participan los españoles Raül Tortosa, Aina Clotet y Lluís Altés. Una periodista provoca la ira de sus lectores al tratar de descubrir la conexión entre la muerte de una estrella local de fútbol y una trama de criptomonedas. Buscando la verdad arriesga no solo su reputación, sino también su vida.

FBI INTERNACIONAL. Día 4. TNT. Temporada 2

LA GRAN INUNDACIÓN. Día 5. Netflix. La gran inundación que azotó Polonia, parte de la República Checa y Alemania en 1997 inspira esta ficción. Científicos y funcionarios de Breslavia se enfrentan a decisiones de vida o muerte para salvar la ciudad de la destrucción por culpa del raudal de agua.

TRANSPORT. Día 6. Sundance TV. Una joven periodista está decidida a rastrear un microchip que ha encontrando en Helsinki, en un recipiente de alimentos para bebés.

ANDROPAUSIA. Día 7. Netflix. Yusuf es un padre de familia normal y corriente con dos hijos que acaba de darse cuenta de que le ha llegado la andropausia. Como la devoción por su amada esposa no hace más que crecer, decide hacer ciertos cambios y mudarse a una casa de ensueño. Pero una vez allí, su vida se enredará con las maquinaciones del rico propietario (Mahmut Timucin), su violenta amante rusa (Svetlana), su exmujer (Sahinde), sus atractivas hijas gemelas y las rarezas de la hermana de Yusuf y su marido.

ANOMALÍAS. Día 7. Netflix. Serie coreana sobre una chica que busca a su novio desaparecido con la ayuda de un equipo de ufólogos. Pero topan con un misterio 'no identificado'.

LOS GUARDAESPÍRITUS DEL BOSQUE. Día 10. Netflix. Serie de animación inspirada en la tradición oral de las tribus nativas y los imponentes paisajes de los parques nacionales de Estados Unidos. Muestra la aventura y el encanto de la naturaleza a través de los ojos de tres hermanos de las tribus chumash y cowlitz.

THE GOOD DOCTOR. Día 11. AXN. Temporada 6

BELASCOARÁN. Día 12. Netflix. Héctor Belascoarán (Luis Gerardo Méndez) deja su trabajo de oficina y su aburrido matrimonio para convertirse en detective privado y resolver complicados casos en el México de los años 70.

EL MISTER. Día 12. Disney+. Temporada 2

EXCEPCIÓN. Día 13. Netflix. Serie de anime. En un futuro lejano, la humanidad ha sido expulsada de la Tierra y obligada a trasladar su población a otra galaxia. Se envía al espacio exterior un equipo de exploración para buscar un planeta donde puedan habitar los humanos. La tripulación se creó con una impresora 3D biológica, pero un fallo del sistema provoca malformaciones en uno de los miembros.

LA PLAYLIST. Día 13. Netflix. Miniserie sobre un joven emprendedor tecnológico sueco, Daniel Ek, y sus socios principales, que revolucionaron la industria al ofrecer música gratuita y legal en 'streaming' en todo el mundo.

THAT DIRTY BLACK BAG. Día 13. AMC+. Homenaje a los 'spaghetti westerns', rodado en Almería. Sigue el enfrentamiento de ocho días entre Arthur McCoy (Dominic Cooper), un sheriff incorruptible con un pasado turbulento, y Red Bill (Douglas Booth), un infame y solitario cazarrecompensas conocido por decapitar a sus víctimas y meter sus cabezas en una bolsa negra sucia

ESPIRAL. Día 13. AMC. El día a día de un juzgado parisino a través de un joven fiscal, una capitana de policía, un juez de instrucción y una abogada.

TODOS QUIEREN SALVARSE. Día 14. Netflix. Después de sufrir un brote psicótico, Daniele, un veinteañero muy sensible, se despierta en un centro psiquiátrico. Allí, al cuidado de unos enfermeros que se muestran cínicos e indiferentes, comparte habitación con cinco personas que no parecen tener nada en común con él y sufre la presión de los médicos que quieren escarbar en su mente.

FANTASMAS. Día 14. Movistar Plus+. Temporada 4

SHANTARAN. Día 14. Apple+. Basada en la exitosa novela homónima de Gregory David Roberts, cuenta la historia de Lin Ford (Charlie Hunnam), un fugitivo intentando perderse en la vibrante y caótica Bombay de los años 80. Tras enamorarse de una enigmática mujer llamada Karla, deberá escoger entre la libertad y el amor.

CAMPEONES HACIA EL MUNDIAL. OLIVER Y BENJI. Día 15. Netflix. Serie de animación.

STEP UP. Día 16. Starzplay. Temporada 3

SWAT. LOS HOMBRES DE HARRELSON. Día 17. AXN. Temporada 6

HOTEL EUROPA. Día 18. Filmin. Miniserie de cuatro episodios sobre una de las dinastías hoteleras más importantes de Europa, los Dreesen, por cuyo hotel circulan personajes como Hitler o Chaplin.

SISTER BONIFACEN MYSTERIES. Día 19. Cosmo

LEO MATTEI. Día 19. Calle 13. Temporada 8

NOTRE-DAME. Día 19. Netflix. Docuserie ambientada en la noche en que Notre-Dame fue devorada por las llamas. Mientras los bomberos de París intentan impedir que las llamas se propaguen por la catedral, se muestran personajes que atraviesan situaciones complicadas.

INFINITI. Día 20. AMC+. Miniserie francesa en la que un policía kazajo y una astronauta deben salvar a uno de los integrantes de la Estación Espacial Internacional.

EVIL. Día 20. SyFy. Temporada 3

FBI. Día 20. TNT. Temporada 5

DESDE CERO. Día 21. Netflix. La historia de amor intercultural de Amahle Wheeler (Zoe Saldaña), una estadounidense que estudia en Italia, y Lino (Eugenio Mastrandrea), un chef siciliano. Su apasionado romance se enfrenta a muchos problemas imprevistos, entre ellos su distinto estrato cultural.

ACAPULCO. Día 21. Apple+. Temporada 2. Un multimillonario le explica a su sobrino cómo amasó su fortuna empezando como un camarero en un 'resort' mexicano en esta comedia bilingüe que combina el inglés y el castellano. En 1985, Máximo debe lidiar con un levantamiento en el resort, problemas inesperados en casa y un nuevo interés amoroso que podría rivalizar con la chica de sus sueños.

BÁRBAROS. Día 21. Netflix. Temporada 2. Un año después de la batalla de Varo, las tropas de Roma han regresado a Germania más fuertes que nunca, obligando a Ari a lidiar de nuevo con su pasado romano. Su hermano se ha pasado al bando de los romanos para castigar a Ari por su traición y, mientras Thusnelda y Ari se alían para unir a las tribus contra Roma, Folkwin lanza un temerario desafío a los dioses.

EL ESCRITOR FANTASMA. Día 21. Apple+. Temporada 3

THE BLACKLIST. Día 23. Netflix. Temporada 9

BLINDED. Día 25. Filmin. Temporada 2. Escándalos financieros y fogosas pasiones.

LA MISTERIOSA SOCIEDAD BENEDICT. Día 26. Disney+. Temporada 2

STAR WARS: LAS CRÓNICAS JEDI. Día 26. Disney+. Serie de animación sobre dos jedi muy distintos: Ahsoka Tano y el Conde Dooku. Ambos serán puestos a prueba y tendrán que tomar decisiones que marcarán su destino.

BIG MOUTH. Día 28. Netflix. Temporada 6.

SI LO HUBIERA SABIDO. Día 28. Netflix. La guionista turca Ece Yorenç ('Fatmagül', 'Sühan: venganza y amor') no pudo rodar en su país esta serie por vetar el gobierno a un personaje homosexual. Se trasladó a España, con actores como Megan Montaner, Miquel Fernández y Michel Noher y con Irma Correa como 'showrunner', que ya se encargó de la exitosa 'Alba'. Una mujer aburrida de su matrimonio tiene la oportunidad de cambiar su pasado cuando un eclipse lunar abre una falla en el tiempo que la envía 10 años atrás.

CHRISTIAN. Día 31. AMC+. La historia de un matón de los suburbios de Roma con un poder sobrenatural que, usado de la manera correcta, le puede sacar de su vida criminal.