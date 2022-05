Desde que se dio a conocer en la ya mítica serie 'El internado', Yon González (Vergara, Guipúzcoa, 1986) ha ido encadenado papeles en la televisión en producciones de éxito como 'Gran Hotel', 'Bajo sospecha' y 'Las chicas del cable', que tiene el honor de ser la primera serie de Netflix en España. Ahora es Hugo Llor, el protagonista de ''Los herederos de la tierra' (Netflix), esa esperada segunda parte de 'La catedral del mar' basada también en la novela homónima de Idelfonso Falcones, en la que interpreta a un hombre que puede con toda clase de maldades pese a su enorme bondad. A su lado, Elena Rivera, actriz con la que coincidió en 'Los Quién' y 'Perdiendo el norte', dos comedias en las que se reían, en lugar de sufrir. Porque en 'Los herederos de la tierra' lo hacen. Todo el rato.

Jordi Fraderas pensó en usted para 'La catedral del mar', pero por problemas de agenda no pudo ser. Lo ha logrado en 'Los herederos de la tierra'.

Ha sido un regalazo poder participar en la segunda parte. Y súpercontento porque ha sido un rodaje ideal: eficaz, dinámico, fresco. Y al estar en manos de Jordi Frades, que es un gran capitán de barco, he ahí el gran resultado. Porque para haber grabado cada capítulo en 10 días…¡ Bravo por la productora, Diagonal (Banijay Iberia)!

¿Un capítulo cada 10 días?

Eso quiere decir que hay una súperbuena organización.

Y eso que con la pandemia, con tanta gente hacinada, no ha debido de ser fácil rodar.

Sí, la verdad. Porque en esa época hubo muchos contagios, y mientras que en otras series tuvieron que parar, aquí no hubo que hacerlo . Y siendo el 70% en exteriores, y con tanta figuración y todo, no ha habido casi contagios. Eso es gracias a la gran seguridad que ha tenido la productora a la hora de manejar el virus.

'La catedral del mar' obtuvo un gran éxito. ¿Ha pesado más la responsabilidad de mantener el nivel o el orgullo de participar en una superproducción?

Ambas cosas. Responsabilidad, porque la primera temporada está fenomenal y los actores, estupendísimos.. M encantó. Y luego, cuando me dijeron de hacer la segunda, no lo dudé. Además era el mismo director y es un orgullo y placer estar en las manos de este señor, que sabe muy bien lo que hace. Ha sido un rodaje dinámico y con un punto muy grande de sentirse en casa. De sentirse protegido.

Había trabajado con Aitor, su hermano, en 'Gran Reserva', pero en 'Los herederos...' no llegan a coincidir, porque pertenecen a dos generaciones.

Arnau Catanyol (el personaje de Aitor) coincide con mi personaje cuando lo interpreta David Solas. Y con Solans también ha coincidido poco en el tiempo. Al poco de apadrinarlo sucede algo... No quiero hacer 'spoilers'.

¿Cómo se ha visto en David Solans, que da vida a su personaje de jovencito?

Al verlo he pensado: ¡qué arte tenía cuando era joven! Porque está estupendísimo, está maravilloso. Hace un trabajo muy bonito. Yo también estoy contento con mi trabajo. Creo que está en su sitio. Aunque es el público el que lo debe decir.

Hugo Llor es, por encima de todo, un personaje bondadoso. Y eso que parece difícil mantener esa bondad con todo lo que pasa.

Sabe colocar el odio y la rabia, y todas esas cosas negativas y feas, en un buen lugar y darle una buena mirada, lo que no es fácil. Eso muy bonito y dice mucho de él.

¿Cómo definiría a su personaje?

Es un hombre que mira a todos por igual. Todos somos personas y estamos aquí un rato. Y luego ya cada uno se define y se coloca en el lado de los malos. Como los Puig , que son los malvados. Ahí es donde radican las diferencias. Hugo es un hombre que quiere el bien común y que la gente viva tranquila y en armonía. Pues como yo mismo (ríe).

¿Se identifica con él?

Como todo el mundo, en general. Todo el mundo quiere vivir bien y en armonía, y si hay que echar un cable, de puta madre.

No todo el mundo. Putin, por ejemplo, no está por la labor. Entra más en la categoría de los Puig.

Ya, sí. El ser humano por suerte evoluciona, pero a pasos pequeñitos. Porque lo de este señor, eso de hacer una guerra así de repente, es un despropósito.

Habrá tres mujeres en la vida de Hugo. Ellas ejercen una gran influencia en él en distintas etapas de su vida.

La mujer es su amiga, su pareja... La persona con la que lucha y de quien se deja ser aconsejado, a veces. Una compañera de viaje, porque él cree en el amor y en lo idílico. Y en eso del uno para el otro. Es muy bonito este señor.

¿Había trabajado con Elena Rivera?

Sí, aunque solo en una escena en 'Los Quién'. Y luego hicimos una película, 'Perdiendo el norte'.

Eso fue hace mucho. Y eran comedias. Nada que ver con lo que sufren en 'Los herederos...'

Sí, ahí nos reíamos.

Hugo quería ser constructor de barcos, pero acabó siendo viticultor. ¿A usted le pasó lo mismo o ya soñaba con ser actor de pequeñito cambió a lo largo de la vida?

No, a mí la vida me ha ido poniendo las cosas y yo he ido aprovechándolas. Yo de pequeñito no tenía ni idea si quería ser actor, la verdad (ríe). Pero luego surgió, probé, me encantó, me dieron una segunda oportunidad y yo la aproveché. Y seguí creciendo y creciendo y poco a poco descubriendo un oficio del que por suerte ahora vivo, disfruto y es todo para mí.

Has hecho cosas muy interesantes en su carrera. Como participar en la primera serie de Netflix; 'Las chicas del cable'.

Una de las razones por las que hice esa serie era por en Netflix. Y porque la hacía Bambú, una productora con la que había trabajado durante casi una década.

En producciones como la exitosa 'Gran Hotel'.

Sí, y me dije: ¿por qué no repetir? Además, era la primera producción para Netflix. Todo pintaba muy bonito. Y así fue. Porque la serie tuvo muy buena acogida, gustó mucho, y me trajo muchas cosas. Muy contento con Bambú, 'Las chicas del cable' y Netflix. Y de que todo fluya (ríe).

'Los herederos...' tendrá mucha vida: primero, Netflix; luego, Antena 3 y TV-3. Por cierto, cuánta visibilidad les dan las plataformas.

Sí, estas series y las plataformas te dan a conocer en todo el mundo. Y siempre he trabajado en productos que se han hecho aquí en España. Estoy muy contento de que cada vez haya más trabajo, de que esto se vaya ampliando y que se hagan más producciones aquí..

Ha hecho un pequeño papel en 'El internado. Las cumbres' como Iván, el personaje de aquella serie que le dio a conocer. ¿Un homenaje?

Ha sido una pequeña escena. 'El internado' ha sido para mí fue gran escuela. Además fue muy intenso el rodaje. Trabajábamos todos los días prácticamente. Había que estudiar un montón y estábamos ahí sumergidos aprendiendo mucho. Porque trabajamos con actores como Luis Merlo, Carlos Leal y Natalia Millán. Había gente con mucho oficio ahí. Y tener la oportunidad de poder absorber conocimientos de ellos ha sido un regalazo.