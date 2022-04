'Outer Range': rancheros, crimen y un vacío sobrenatural

Década y media después de encarnar al cazador Llewelyn Moss de 'No es país para viejos', el gran Josh Brolin regresa al neo-wéstern desde una óptica bastante diferente. En la esperada serie 'Outer Range' (Prime Video, viernes, día 15), que él mismo ha producido, su personaje ranchero no se enfrenta solo a lugares comunes o esperables como una nuera desaparecida, un quítame allá unos acres de tierra o un cadáver inesperado. Después de que una misteriosa mochilera (Imogen Poots) decida acampar en las tierras de su familia, Royal Abbott se las ve también con un inmenso vacío, un vacío literal: un agujero abierto misteriosamente en los límites de la zona salvaje de Wyoming.

"La gente que ha visto la serie está respondiendo mucho a ello", nos explica Brolin en un junket virtual. "¿Qué es ese agujero? ¿Hacia dónde conduce? ¿Y lleva siempre al mismo sitio? Es una imagen cargada de simbolismo: puede traducirse como Estados Unidos, o como los secretos en general, o como lo que quieras. Que dé pie a tantas conversaciones distintas hace pensar que esta serie podría ser sostenible".

¿Hay espacio en las agendas para otra 'Yellowstone'? Es posible que sí, dado que aquí todavía no podemos ver '1883', precuela de aquella. Por otro lado, Brian Watkins, creador de 'Outer Range', sorprende sacudiendo ese modelo de éxito con elementos más cercanos a 'Expediente X' o 'True detective': en mitad de su crisis, Abbott se marca algún discurso propio de Rust Cohle. "La serie tiene aspectos religiosos, espirituales o metafísicos –señala Brolin–. Habla de ese momento en que se viene abajo nuestra ilusión de tenerlo todo bajo control. En esos momentos se ve claramente de qué estamos hechos. La gente se presenta con una fachada y luego es otra cosa. Me gusta ver el proceso de desintegración de Royal Abbott".

Wéstern fantástico

El propio Brolin creció en un rancho, no en Wyoming, sino en Templeton (California), bastante ajeno a la actividad artística de su padre, el también actor James Brolin. "Cuando era pequeño y crecía en aquel rancho de caballos –recuerda–, leer a autores de ciencia ficción como Ray Bradbury e Isaac Asimov me voló la cabeza. Sentía que estaba descubriendo colores nuevos. Me sentía como imagino que se sintió la gente descubriendo el blues después de haber oído clásica toda la vida".

Levantando un proyecto como 'Outer Range', rinde homenaje a esas lecturas reveladoras a la vez que a uno de sus géneros favoritos, "el wéstern, al que por otro lado estamos asestando un golpe importante. Es un género muy cosmético, muy simple: si haces algo para fastidiar a alguien, sufres las consecuencias inmediatamente. Coger ese universo moral y darle en la cara con algo tan metafísico resultaba divertido".

Dirigida por Ruizpalacios y Seimetz

Por ese marido y padre de familia asediado por una visión imposible, 'Outer Range' se puede leer también como secuela espiritual de 'Take shelter', aquel drama (pre)apocalíptico de Jeff Nichols que asentó el culto alrededor del actor Michael Shannon. "Me gusta que me saque a colación esa película", responde Brolin a este diario. "Aquella escena de la comida comunitaria… Es alguien luchando consigo mismo y con todo, y Shannon tiene la capacidad para capturar esa lucha en toda su intensidad".

Nichols habría sido un director ideal para 'Outer Range', pero nombres como Alonso Ruizpalacios ('Una película de policías') o la mismísima Amy Seimetz ('She dies tomorrow') también se muestran cómodos en sus arenas movedizas. Brolin parece estar orgulloso de haber dado al primero, gran promesa mexicana, la oportunidad de disfrutar haciendo televisión "tras algunas experiencias complicadas. Además, nos enseñó un montón. Curiosamente, había estudiado para ser actor en la RADA de Londres y se trajo de allí técnicas experimentales que unieron mucho al equipo antes de empezar a trabajar. Sus ideas marcaron el clima de todo el rodaje".