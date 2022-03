'Nuestra bandera significa muerte': la aventura piratesca de Taika Waititi y Nacho Vigalondo

'Nuestra bandera significa muerte' (HBO Max, desde el jueves, día 3) es el título amenazador de una serie sobre unos piratas, en realidad, nada temibles. Quizá el más serio sea Barbanegra, pero solo a medias: al fin y al cabo, lo interpreta Taika Waititi, que entre muchas otras cosas (como guionista ganador del Oscar por 'Jojo Rabbit') es un maestro de la comedia televisiva, no solo delante, sino detrás de las cámaras; ahí quedan sus labores como director y guionista en 'Los Conchords' o el exitoso trasvase a serie de su propia película 'Lo que hacemos en las sombras', falso documental sobre el día a día de los vampiros.

Aunque esta nueva serie es creación de David Jenkins ('People of Earth'), guionista con sus propias preocupaciones, cuesta no verla como consecuencia directa de las aventuras de esos hilarantes chupasangres en el moderno Staten Island: de nuevo, todo parece basarse en elegir a un gremio considerado peligroso y extirparle su peligrosidad. "Son series muy distintas, pero el nexo está ahí", dice el director Nacho Vigalondo ('Los Cronocrímenes', 'Colossal'), quien se ha encargado del segundo, tercer y cuarto episodios, relevando al propio Waititi y precediendo a Fernando Frías ('Los Espookys').

"Habría que preguntarse cuándo fue la última vez que se produjo o escribió una película de piratas en la que todos los personajes están, digamos, en su entorno correspondiente", continúa Vigalondo. "Yo creo que desde [el videojuego de 1990] 'The secret of Monkey Island', que se inspiraba en el libro 'En costas extrañas', de Tim Powers, para hacer una historia de piratas necesitamos a alguien que no sea un pirata. Tú puedes hacer un wéstern con personajes de wéstern, pero para hacer una de piratas necesitas a una persona fuera de su zona de confort. Incluso el relato quintaesencial de piratas, 'La Isla del Tesoro', de Stevenson, también necesitaba el punto de vista del niño fuera de su sitio".

Nuestro (anti)héroe aquí no es, en realidad, Barbanegra, sino el menos conocido Stede Bonnet (Rhys Darby, antiguo mánager de 'Los Conchords'), verdadero terrateniente del siglo XVIII que dejó atrás un matrimonio infeliz para buscar aventura en alta mar y hacerse conocido como el Caballero Pirata. En la serie le vemos liderar a un grupo de piratas mediocres; o liderar hasta cierto punto: sus hombres (entre ellos, Joel Fry y Kristian Nairn de 'Juego de tronos', o Ewen Bremner de 'Trainspotting'), igual que los espectadores, lo ven como una broma. "Desde luego, es el personaje más caricaturesco", dice Vigalondo. "Es una operación opuesta a 'La vida de Brian'. En este caso, todos los personajes secundarios tienen un poso de verdad mayor. Lo cual hace muy valiosos esos momentos en que Darby, de repente, compone un personaje más emotivo y más frágil de lo que esperas de una caricatura".

'La Víbora Negra' en el corazón

Cuando pregunto a Vigalondo si le interesaban especialmente los piratas antes de meterse en esto, responde con un "no" bastante rotundo. Pero enseguida matiza: "Una de mis películas favoritas es 'La mujer pirata', de Jacques Tourneur. He tenido mis rachas de ver cine clásico de piratas. Pero ese es mi acercamiento al tema: más todo ese cine clásico que las películas modernas que todos conocemos".

Por el lado de la 'sitcom', la referencia esencial fue 'britcom': en sus conversaciones con David Jenkins salió una y otra vez 'La Víbora Negra', clásico de culto de principios de los ochenta en el que Rowan Atkinson daba vida a un personaje primero cobarde, después más arrogante, en mitad de diferentes momentos de la historia. "Jenkins es una persona muy documentada en todo lo que tiene ver con comedia en televisión. Más de una vez comentamos que seguramente mucha gente sacaría a colación a Monty Python, pero que la que para mí era la referencia real –incluso aunque el equipo de desarrollo creativo no fuera consciente– era 'La Víbora Negra'".

El desafío episódico

Después de su aplaudida película de 2016 'Colossal', cruce insólito de comedia romántica y 'kaiju eiga' (subgénero japonés de monstruos gigantes), Vigalondo ha encadenado un encargo tras otro en el marco de las series: una entrega de la serie antológica 'Into the dark' ('Pooka'), dos episodios de 'El vecino', tres de 'Justo antes de Cristo'… Alternar entre desafíos le atrae: "No eres la persona que da a la manivela, sino una pieza de la maquinaria. Es un tipo diferente de estrés. A mí siempre me ha gustado la posibilidad del rodaje en todas sus variantes, en todas sus posibilidades. Meterse en una serie es una de esas posibilidades intrigantes". Lo siguiente será un término medio entre el largo personal y la tele episódica, porque además de dirigir, volverá a escribir: una adaptación "muy libre" del (doble) episodio 'La alarma', de 'Historias para no dormir', para la segunda temporada del 'reboot' del clásico en Prime Video.